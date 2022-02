Test : Horizon Forbidden West – 5 bonnes raisons d’y jouer… ou pas

Après 5 ans d’attente, Guerrilla revient avec la suite des aventures d’Aloy avec Horizon Forbidden West. Disponible sur PlayStation 5 et sur PlayStation 4 à compter du 18 février 2022, ce titre reprend là où Horizon Zero Dawn s’est arrêté.

Horizon Forbidden West, un univers somptueux

Après 5 ans d’attente, Aloy revient donc pour un nouvel opus. En réalité ce sont seulement 6 mois qui se sont écoulés depuis le premier opus. Le monde va sombrer, les machines vont détruire la terre. Aloy doit trouver un moyen de sauver la terre en retrouvant une copie de Gaïa. Pour cela Aloy doit se rendre dans l’ouest interdit, toujours dans un univers peuplé de machines.

Le studio Guerrilla a mis le paquet pour livrer cette belle suite des aventures d’Aloy. Graphiquement c’est très poussé et le jeu propose 2 types de modes graphiques. Tout d’abord le mode performance qui privilégie une fréquence d’images élevées (60 fps) avec une fidélité inférieure. Ensuite, le mode résolution qui offre quant à lui une fidélité supérieure (4K) avec une fréquence d’image basse (30 fps). À chacun de faire son choix, mais il faut reconnaître une différence entre les 2 modes au niveau fréquence d’image et donc fluidité. Dans les deux modes, les graphismes sont surprenants et encore plus en 4K.

Différence des textures notamment au niveau du feu

Au cours de son périple, Alloy va donc découvrir différents univers allant du désert à la montagne en passant par l’exploration sous-marine. Également, nous découvrirons des univers comme une version futuriste de Las Vegas. Tout prend un aspect vraiment réaliste et force est d’avouer que le studio a fait un travail remarquable à ce niveau. Les villes, les différents décors, les animations, tout est très bien exécuté à travers ces différents environnements. Horizon Forbiden West offre de belles mises en scène au fur et à mesure de l’avancée d’Aloy dans sa quête.

Trop souvent oubliée dans les jeux, la musique contribue grandement à l’immersion. Horizon Forbidden West fait également un carton plein de ce côté avec des thèmes et des arrangements vraiment travaillés. Tout cela donne vraiment la sensation de faire dérouler une grande aventure.

Un vaste open world

Horizon Forbidden West c’est avant un vaste open world. En effet, la map est gigantesque et fourmille de choses à faire. Missions principales bien sûr, mais aussi secondaires, quêtes annexes diverses et variées font parties du lot. Éléments à récupérer pour améliorer son équipement, farming de matériaux, plantes et autres, tout est prévu pour augmenter la durée de jeu. C’est donc une map généreuse en quêtes que nous offre le studio.

Pour aller avec cette map gigantesque, Horizon Forbidden West propose un gameplay assez riche et varié. En effet, certaines quêtes vont demander un peu de réflexion avec des énigmes à résoudre un peu comme un Tomb Raider ou un Uncharted. Bien que pas très élevées en difficulté, elles sont présentes et relèvent le jeu pour lui donner un peu plus d’attractivité. D’autant que les éléments récupérés ont souvent un réel intérêt. À noter également que la partie infiltration est toujours présente dans le jeu, ce qui le rend homogène sans pour autant s’éparpiller dans tous les sens.

Également, Aloy dispose de nouvelles armes pour mener à bien sa mission. Ainsi, on dispose dans son inventaire des bombes rebondissantes et des flèches tombantes en pluie un peu à la Assassin’s Creed. C’est donc une suite avec des nouveautés de gameplay. Nouvelles armes, nouveaux peuples, nouvelles machines et nouveaux amis font un très bon mélange pour ce deuxième opus. Sa durée de vie dépend de la façon de jouer avec toutes les missions annexes ou pas, il faut compter entre 25 et 80 heures de jeu.

À noter que Horizon Forbidden West met le paquet sur la DualSense avec la gestion des gâchettes adaptatives et des retours haptiques. Le haut-parleur de la manette est également mis à contribution et force est de constater que les vibrations des manettes sont omniprésentes en fonction du gameplay.

Horizon Forbidden West, des points négatifs tout de même

Horizon Forbidden West était attendu depuis longtemps par les joueurs et être un jeu à la hauteur des espérances des joueurs n’est pas chose facile. Si les graphismes sont sublimes et à couper le souffle, il faut bien reconnaître quelques défauts. En effet, malgré un patch day one, il reste toujours des problèmes de textures, de décors ou de gameplay. Même s’ils ne sont pas omniprésents, cela entache un peu le jeu.

Un autre point négatif est le principe de l’escalade. En effet, Aloy peut escalader des montagnes, mais pas un pont ou un autre support plus simple, c’est assez déroutant. De plus l’escalade est assez dirigiste et l’on peut se retrouver face à des difficultés pour progresser. Probablement que de prochains patchs régleront tout cela.

5 bonnes raisons d’y jouer

Les graphismes sont visuellement époustouflants avec une direction artistique au top. Le jeu propose deux modes graphiques différents et il faut faire son choix, mais dans les deux cas c’est visuellement très beau.

Horizon Forbidden West c’est avant tout un open world immense avec des tonnes de choses à faire, des missions à n’en plus finir. Il est possible de s’y perdre pendant des heures et des heures.

Le jeu offre une possibilité de personnalisation immense, que cela soit pour les armes, les sacoches, les tenues et bien d’autres encore.

L’ambiance sonore est au top, trop souvent délaissée dans les jeux, elle est très présente dans Horizon Forbidden West et contribue à l’immersion dans le jeu.

La DualSense est bien exploitée dans le jeu. Gâchettes adaptatives obligatoires avec l’arc, retours haptiques et haut-parleur de la manette, tout y est et c’est agréable.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

Les combats manquent un peu de visibilité. Ils peuvent parfois faire preuve de cafouillage avec des positions de caméras qui font perdre et enrager comme pas possible.

La map est énorme et présente beaucoup de points d’intérêts, vraiment beaucoup, et on se retrouve avec d’innombrables choses à faire qui peuvent vite partir un peu dans tous les sens. Si l’histoire principale est un peu linéaire, les quêtes annexes ne le sont pas.

Pour progresser dans le jeu il faut farmer et cela peut s’avérer fastidieux d’autant lorsque l’on change de grade d’armement où il faut re-farmer et cela peut devenir très long.

De nombreux bugs sont encore présents, dans les mouvements comme dans les textures. Il est possible de se retrouver coincé dans une zone ou bien de se retrouver bloqué face à un boss complètement inerte. Une recherche de sauvegarde résout le problème en attendant un prochain patch.

C’est un jeu avec beaucoup de dialogues, parfois nécessaires pour la quête principale, parfois optionnels pour les autres quêtes. Si vous aimez les longs dialogues, vous allez être servi. Pour ceux qui n’aime pas cela il reste la possibilité de les passer, mais difficile de suivre l’histoire sans.

Conclusion

Horizon Forbidden West est une claque visuelle tout d’abord. Les graphismes sont à la hauteur de l’attente avec une optimisation sur PS5 vraiment époustouflante. La bande-son vient compléter l’aspect graphique avec une belle réalisation. Horizon Forbidden West offre de nombreuses heures de jeu avant d’y venir à bout avec des quêtes variées et nombreuses. Le système de personnalisation va ravir tous ceux qui aiment l’optimisation. Bref des tonnes de choses à faire sur ce jeu qui sera un des hits 2022.

