Chrome OS Flex : Google porte son système d’exploitation sur les PC Windows et macOS

Sans crier gare, Google vient d’annoncer le déploiement d’une toute nouvelle version de Chrome OS nommé Chrome OS Flex. Cette appellation dévoile tout simplement une version « flexible » de son système d’exploitation avec une version pouvant être installée sur d’anciens PC tournant sous Windows ou macOS. L’objectif est simple : redonner une nouvelle vie à des ordinateurs vieillissants.

Google lance Chrome OS pour les PC sous Windows et macOS

Chrome OS n’est désormais plus embarqué nativement et uniquement sur des ordinateurs. Google vient en effet d’annoncer par le biais d’un billet de blog la disponibilité en accès anticipé de Chrome OS Flex. Cette toute nouvelle variante de son système d’exploitation maison vise à permettre l’installation de Chrome OS directement sur des PC Windows et macOS. Google souligne d’ailleurs que cette version peut s’installer « en quelques minutes« .

D’après l’entreprise, ayant échangé avec le site The Verge, l’expérience de Chrome OS Flex proposera « une expérience et une sensation identique à Chrome OS sur un Chromebook« . Nous apprenons en effet que la même base de code est utilisée et que le système d’exploitation tend à suivre la même « cadence de publication« . Cela signifie que les mises à jour arriveront en même temps que celles déployées sur les Chromebook.

Attention tout de même, Google est venu avertir que des fonctionnalités propres à Chrome OS pourraient ne pas fonctionner en fonction de la configuration des PC Windows ou macOS faisant la transition vers Chrome OS Flex. Cela a notamment été confirmé pour la synchronisation permanente de Google Assistant ou encore des smartphones Android.

Pour information, l’arrivée de Chrome OS Flex n’a rien d’anodin. Ce produit est simplement le résultat du rachat de Neverware par Google l’année dernière. L’entreprise proposait à ce moment-là un service appelé CloudReady permettant aux internautes de convertir leurs anciens PC en machine tournant sous Chrome OS. Pour essayer Chrome OS Flex gratuitement, rendez-vous à la page officielle du service !

