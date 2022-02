Amazon lance de nouveaux Echo Buds avec réduction de bruit active à 79,99 €

Si vous n’êtes pas encore passé à des écouteurs sans fil ou encore à un dispositif audio doté de la réduction de bruit, Amazon semble avoir proposé une solution parfaite : les Echo Buds (2e génération). Ces nouvelles oreillettes, jusqu’alors absentes du marché français, offrent en effet tout l’essentiel pour profiter de votre musique et de vos appels sans entendre les bruits environnants, tout en ayant l’assistant vocal Alexa à vos côtés. En plus de cela, le géant du commerce en ligne affiche ce produit à un prix de lancement très attractif : 79,99 €.

Présentation des écouteurs Amazon Echo Buds

Pour commencer, abordons le format de ses nouveaux écouteurs Amazon Echo Buds. Ce sont tout simplement des intra-auriculaires avec des embouts courts ainsi qu’un système d’aération intégré permettant de « la pression intra-auriculaire pendant l’utilisation« , ce qui est « parfait pour les longues périodes d’utilisation durant la journée« , explique Amazon. Pour s’adapter à toutes les oreilles, Amazon offre quatre tailles d’embouts et deux tailles d’ailettes. À noter, ces dispositifs sont certifiés IPX4, cela signifie qu’ils résistent aux éclaboussures, à la sueur, ou encore à des pluies légères.

Concernant la réduction de bruit active, Amazon annonce que les Echo Buds utilisent « microphones internes et externes pour estimer de façon intelligente la pression sonore sur votre tympan, en corrélation directe avec la façon dont vous percevez les sons autour de vous, afin de reproduire l’inverse de ce signal et de supprimer les bruits indésirables. » Sans préciser la puissance de cette technologie, l’entreprise américaine souligne qu’un simple toucher sur l’un des deux écouteurs durant deux secondes permettra de l’activer. Un mode « environnant » fonctionne de la même façon et permet d’entendre les éléments qui vous entourent. Il est d’ailleurs possible de régler le volume du son ambiant directement depuis l’application Alexa.

En parlant de l’assistant vocal d’Amazon, il est bien évidemment embarqué dans les Echo Buds. Interpellez Alexa est ainsi un jeu d’enfant et permet de programmer un rappel, consulter ses rendez-vous, compléter une liste de choses à faire ou encore appeler vos proches par exemple. Nous apprenons d’ailleurs que le fait de dire « Alexa, trouve mes Echo Buds » à un autre appareil intégrant Alexa ou d’appuyer sur un bouton spécifique dans l’application Alexa permettra de faire sonner les écouteurs afin de les retrouver en un rien de temps.

Passons maintenant au sujet important d’une paire d’écouteurs : l’autonomie. En prenant en compte la réduction de bruit active ainsi que l’accès mains libres à Alexa, les écouteurs Echo Buds d’Amazon tiennent 5 heures sur une charge. En rajoutant le boitier, l’autonomie monte à 15 heures. Pour la recharge rapide, sachez que 15 minutes de charge permettent de gagner deux heures d’écoute. Afin de connaitre le niveau de charge, il suffira d’interpeller Alexa ou de regarder les voyants LED à l’intérieur du boitier. Deux versions des écouteurs seront disponibles : une première avec la charge filaire via USB-C et la seconde avec en plus la charge sans fil.

Dernier point, et le plus important, le prix et la date de disponibilité des Echo Buds d’Amazon. Les écouteurs seront commercialisés en deux coloris, noir et blanc, le 24 février 2022. La version avec charge filaire affichera un prix de 119,99 €, contre 139,99 € pour celle avec charge sans fil. Cependant, une offre de lancement vient rendre cette paire d’écouteurs encore plus intéressante en faisant respectivement tomber leur prix à 79,99 € et 99,99 €.

