Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin février 2022

La deuxième quinzaine du mois vient de débuter, cela signifie que Microsoft est venu annoncer sa nouvelle salve de jeux vidéo pour le Xbox Game Pass. La firme américaine est notamment venu annoncé une grosse variété de jeux, mais pas beaucoup pour le cloud. Parmi les titres disponibles en cette fin de mois de février 2022, nous retrouvons notamment du sport avec Madden NFL 22 ou Super Mega Baseball 3, des jeux dans l’espace avec Mass Effect Edition Legendaire et Galactic Civilizations III ou encore de la stratégie de guerre avec Total War : Warhammer III.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de fin février 2022

Après CrossfireX, Edge of Eternity ou encore Skul : The Thero Slayer au début du mois, Microsoft est de retour avec 8 nouveaux titres pour le Xbox Game Pass. La deuxième quinzaine de février vient ainsi proposer aux abonnés les jeux suivants :

Dès maintenant : Mass Effect Édition Légendaire (cloud).

: 17 février : Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ; Madden NFL 22 (Console et PC) ; Total War : Warhammer III (Console et PC).

: 22 février : Roboquest (Aperçu) (PC).

24 février : Galactic Civilizations III (PC) ; Super Mega Baseball 3 (Console).

28 février : Alice : Retour au pays de la Folie (PC).



Faisons maintenant un petit tour du propriétaire. Pour commencer, Mass Effect Édition Légendaire vient vous replonger dans la célèbre trilogie Mass Effect avec le commandant Shepard. Pour rappel, ces versions remastérisées sont accompagnées avec plus de 40 DLC. Le Xbox Game Pass viendra ensuite vous plonger en février 2022 avec une simulation de tondage de pelouse avec Lawn Mowing Simulator et de football américain avec Madden NFL 22.

Dès le jour de sa sortie, Total War : Warhammer III viendra rejoindre le Xbox Game Pass. Dans ce troisième volet, disponible le 17 février 2022, vous pourrez goûter à un jeu de guerre stratégique dans l’univers heroic-fantasy de Warhammer. Cet opus apporte notamment deux nouvelles races ainsi quatre factions du Chaos.

Pour finir, le Xbox Game Pass accueil : Roboquest est un FPS roguelite dans un monde dévasté où vous devez combattre des hors de robots ; Galactic Civilizations III, un jeu de stratégie spatial où vous devrez bâtir une civilisation ; Super Mega Baseball 3, un jeu de simulation de baseball ; et Alice : Retour au pays de la Folie vous plongera dans les endroits les plus sombres et violents de l’imagination d’Alice.