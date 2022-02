Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de février 2022

Février 2022 vient de pointer le bout de son nez et Microsoft en profite pour rendre disponible la liste des jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass. Comme d’habitude, cette première salve ne concerne que les jeux arrivant durant la première quinzaine du mois. Au programme, Besiege pour créer votre arme de siège ; le jeu de survie Ark ; ou encore le nouveau FPS compétitif CrossfireX.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en février 2022

Alors que Rainbow Six Extraction ; Death’s Door ; la trilogie Hitman ou encore Windjammers 2 venait rythmer la fin du mois de janvier 2022, Microsoft est de retour avec une liste de titres pour le Xbox Game Pass. Pour la première quinzaine de février, la firme américaine propose ainsi aux joueurs 10 nouveaux jeux vidéo dans son catalogue :

3 février : Contrast (Xbox et cloud) ; Dreamscaper (Xbox, PC et cloud) ; Telling Lies (Xbox, PC et cloud).

10 février : Besiege (Xbox, PC et cloud) ; CrossfireX (Console) ; Edge of Eternity (Xbox, PC et cloud) ; Skul : The Thero Slayer (Xbox, PC et cloud) ; The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! (Xbox, PC et cloud).

14 février : Ark: Ultimate Survivor Edition (Xbox, PC et cloud) ; Infernax (Xbox, PC et cloud).



Dans cette belle liste de jeux vidéo, nous pouvons souligner l’arrivée sur le Xbox Game Pass de deux jeux vidéo le jour de leur lancement : CrossfireX, un FPS compétitif ; ainsi que le jeu de rôle Edge of Eternity. Du côté des rogue-like et rogue-lite, Skul : The Thero Slayer et Dreamscaper devraient vous satisfaire.

Les départs du mois sur le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass voit aussi quelques titres partir de son catalogue. Voici la liste des départs en date du 15 février 2022 :

Control ;

Code Vein ;

Final Fantasy XII The Zodiac Age ;

The Medium ;

Project Winter ;

The Falconeer.

Dans cette liste, on peut principalement noter la disparition de The Medium, une des premières exclusivités Xbox de la next-gen.