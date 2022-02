3 Jeux vidéo de la semaine : Rainbow Six Extraction, God of War PC, Too Many Humans

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Commençons par chasser de l’alien à la tête de commando d’élite dans Rainbow Six Extraction. Avant de prendre le rôle d’un tueur de dieux dans le sublime God of War et terminer par vous qui menez votre armée de zombie dans Too Many Humans.

Rainbow Six Extraction

Alors que les jeux inspirés de l’univers de Tom Clancy brillent par leur réalisme et au soin apporté à coller le plus possible au terrain. Ubi Soft ose sortir de sa zone de confort et explore un monde peuplé d’aliens. Ainsi, des envahisseurs d’un autre monde ont posé les pattes sur la Terre. Contaminant de vastes zones et y semant la destruction, l’humanité se doit donc de riposter.

L’agence du Rainbow Six réunit déjà la crème de la crème des combattants. L’unité affilée REACT (pour Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team) ne sélectionne que le dessus du panier du Rainbow Six. Accompagné des dernières innovations tactiques en matériel et en armes, vous allez devoir nettoyer 4 zones : New York, San Francisco, l’Alaska et Truth or Consequences (au Nouveau-Mexique). Chacune est subdivisée en zones qui correspondent à autant de missions (elle-même subdivisées en 3 objectifs). Soyons clairs, l’aspect solo n’est pas porté par une véritable trame scénaristique. Nous enchaînons les missions avec plaisir, mais sans le petit truc en plus qu’apporte une vraie histoire.

Vous aurez autant de missions de défenses, qu’offensives. Les mécaniques de jeu ont beau nous faire affronter des aliens, elles sont redoutablement réalistes. Il faut être prudent, le jeu est difficile et la moindre erreur peut vous être fatale. Cela amplifie les besoins en coopération et cela se retrouve on-line. La liste du matériel est impressionnante et offre de quoi dégommer deux ou trois vaisseaux mères. Le bestiaire d’une douzaine d’ennemis aurait mérité d’être étoffé. Si leurs designs ne sont pas très originaux, ils sont de redoutables adversaires.

Techniquement il est de bon niveau, rien d’extraordinaire, avec pourtant assez de caractère pour nous charmer. La bande originale ne vous marquera pas trop, alors que les effets sonores eux le feront. Pensez à jouer avec un bon système de son 5.1 ou un casque multicanal pour en apprécier chaque nuance. Surtout que le son est un véritable allié pour identifier et cibler des ennemis.

Rainbow Six Extraction, notre avis

Nous étions un peu dubitatifs et au final cet opus est une excellente surprise. Il apporte une dose de fantastique à l’univers ultra réaliste de Rainbow Six et le cocktail prend vraiment bien.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, https://www.amazon.fr/Tom-Clancys-Rainbow-Six-Extraction/dp/B096ZBKGYT/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3E1XHRH2M70GY&keywords=Rainbow+Six+Extraction&qid=1643390241&sprefix=rainbow+six+extraction%2Caps%2C57&sr=8-7

God of War PC

Une des stars exclusives à l’univers PlayStation pointe son nez sur PC et pas des moindres avec God of War. Sorti en 2018, il reste l’un des meilleurs épisodes de la série, avec autant de maestrias, de moments épiques que d’émotion avec un scénario très bien mené. L’aventure met en scène Kratos, le tueur de dieux, qui par en voyage initiatique avec son fil Atreus après le décès de sa femme.

L’aventure est vraiment captivante et nous avons beaucoup apprécié l’écriture des dialogues. Il faut bien garder en tête que niveau contenu, cette version est identique à l’originale. Ce qui va changer est simplement la technique !

Le jeu avait déjà connu une belle mise à niveau avec le patch PS5. Sur PC, et si vous avez la bonne carte 3D (GeForce 2080 minimum), God of War est ici encore plus beau. Il profite de très nombreuses options graphique, intègre le DLSS, le ray tracing et tout cela ne fait que sublimer l’œuvre originale. Ainsi, les effets de lumières, de transparences dont subjuguant. Du très grand art et une véritable adaptation de qualité à l’univers PC. Notez que le jeu en clavier/souris est déjà très plaisant, mais que le titre supporte toutes les manettes, même Xbox.

God of War PC, notre avis

Une vraie et bonne adaptation d’un jeu PlayStation sur PC, cela commence à devenir une habitude pour Sony. Ici, nous avons un des meilleurs titres vidéoludiques de l’histoire, daté de 2018, qui ici profite de tout ce que peut donner un PC moderne. Bref, un incontournable !

PC, https://store.steampowered.com/app/1593500/God_of_War/

Too Many Humans

Ce jeu sorti fin décembre nous avait échappé et nous venons de le découvrir. Le concept est assez amusant, vous allez contrôler une horde de zombies devant décimer l’humanité. Car, ces monstres sont poussés par la volonté de Gaia, la Terre Mère, de stopper sa destruction par l’humanité.

Dans la pratique, ce titre s’apparente à un Tower Defense inversé. Vous devrez éviter et le plus souvent détruire les positions ennemies. En plus du zombie de base, vous avez accès à des morts-vivants électrique, explosif ou très puissant au corps à corps. La mécanique de jeu est au finale très facile à prendre en main. Vous contrôlez vos hordes à partir de Hurleurs. Une sorte de totem que vous déplacez sur la carte pour réunir les zombies, les déplacer et les faire attaquer.

Il y’a une jolie variété de situations et de défis stratégique et le tout est servi par une technique honorable. Certes les graphismes ne vont pas vous fracturer la rétine, mais restent agréables à l’œil. Les bruitages auraient pu être de meilleure qualité et la musique devient assez irritante sur la durée. Surtout, qu’il n’est pas possible de la couper…

Too Many Humans , notre avis

Voici une jolie petite surprise qui apporte un peu de fraîcheur et d’humour à l’univers du wargame. Une création du studio français RealityZ qui se monnaie à moins de 7 euros. Ce qui nous donne un rapport qualité/prix/plaisir de belle tenue. Enfin, c’est si bon d’être les zombies…

PC, https://store.steampowered.com/app/1746230/Too_Many_Humans/