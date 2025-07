TEST – Kingston Fury Renegade G5 : un SSD PCIe 5.0 vraiment utile ou juste rapide sur le papier ?

Le Kingston Fury Renegade G5 arrive sur le marché avec une promesse claire : faire exploser les débits grâce à l’interface PCIe 5.0. Annoncé à plus de 14 000 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture, il vise aussi bien les gamers exigeants que les créateurs de contenu. Mais entre benchmarks et usage réel, entre Gen 4 déjà mature et Gen 5 encore jeune, que vaut vraiment ce SSD haut de gamme ? On l’a testé dans une configuration musclée… et en pleine canicule.

Kingston Fury Renegade G5 : notre avis en bref

Puissant, stable, rapide. Le Kingston Fury Renegade G5 coche pratiquement toutes les cases d’un SSD PCIe 5.0 haut de gamme. Il offre des performances exceptionnelles, y compris en usage réel, avec un score de 4302 au benchmark 3DMark Storage. Même sans dissipateur massif, il reste relativement frais (45°) et constant, y compris en plein été. Mais la vraie question est ailleurs : pour une utilisation classique ou gaming, faut-il vraiment investir autant pour gagner quelques secondes ? Ce test vous aidera à trancher.

Fiche technique du Kingston Fury Renegade G5

Caractéristique Détail Format M.2 2280 NVMe Interface PCIe 5.0 x4 Contrôleur Silicon Motion SM2508 Mémoire TLC 3D NAND (BiCS8 – 218 couches) DRAM 2 Go DDR4 (pour le modèle 2 To) Débit max annoncé Jusqu’à 14 700 Mo/s en lecture, 14 000 Mo/s en écriture Endurance (TBW) 2 To : 2 000 TBW Garantie 5 ans Logiciel Licence Acronis True Image incluse

Installation et compatibilité

Le Fury Renegade G5 est un SSD M.2 2280 tout ce qu’il y a de plus classique en apparence. Il s’installe sans effort sur n’importe quelle carte mère récente compatible PCIe 5.0. Dans notre cas, il a pris place sur une NZXT N9 X970E avec un Ryzen 9 7900.

Il ne dispose pas de dissipateur intégré, mais reste compatible avec la majorité des dissipateurs M.2 des cartes mères haut de gamme. Sur notre N9, le heatsink intégré a suffi à maintenir des températures raisonnables, même en conditions caniculaires.

Un test en condition extrême

Nous avons voulu pousser le Fury Renegade G5 dans ses retranchements, et pour ça, rien de tel qu’un test en plein mois de juin… avec 34 °C dans la pièce. Le boîtier est ouvert, parce qu’autrement, il s’étouffe, et l’air ambiant est disons… préchauffé.

Le SSD a été soumis au 3DMark Storage Benchmark, un test qui simule des usages concrets (chargement de jeux, installation de programmes, transferts de fichiers lourds…). Résultat : un score de 4302, soit l’un des meilleurs que nous ayons obtenu à ce jour sur notre plateforme de test (Ryzen 9 7900, NZXT N9 X970E, RTX 2070 Super).

Ce score est révélateur d’un SSD très équilibré : il n’a pas seulement brillé en débit séquentiel, mais aussi en réactivité et stabilité thermique. Aucun signe de throttling, et des performances constantes malgré la chaleur ambiante.

Débits, réactivité et usage réel du Kingston Fury Renegade G5

Le Kingston Fury Renegade G5 est ici utilisé comme disque système principal, avec Windows, les applications de test et même quelques jeux installés dessus. Malgré cette configuration pas forcément idéale pour du benchmarking pur, il a affiché des résultats tout simplement excellents.

Sur CrystalDiskMark, on atteint :

14 466 Mo/s en lecture séquentielle (Q8T1),

14 050 Mo/s en écriture séquentielle (Q8T1),

Et même 8906 Mo/s en lecture Q1T1 et 10 993 Mo/s en écriture Q1T1.

Du côté des accès aléatoires :

Lecture 4K Q32T1 : 818 Mo/s, Écriture : 558 Mo/s,

Lecture 4K Q1T1 : 93 Mo/s, Écriture : 274 Mo/s.

Ces chiffres placent le Fury Renegade G5 dans le haut du panier des SSD PCIe Gen5, y compris dans un environnement « non-laboratoire », avec le système qui tourne en tâche de fond.

Les résultats UserBenchmark viennent confirmer cette tendance, avec un score global de 971 %, ce qui le classe dans les plus hauts scores jamais atteints. Il est même positionné 5e sur 1087 parmi les SSD.

Ce qui impressionne ici, ce n’est pas seulement le pic de performance, mais surtout la régularité des débits et la réactivité perçue. Aucun à-coup, aucun ralentissement, même en multitâche. C’est une vraie machine de guerre, stable et constante, même utilisée en disque système au quotidien.

Température et comportement thermique du Fury Renegade

Même sans dissipateur dédié, le Fury Renegade G5 ne chauffe pas de manière inquiétante. En pleine charge, avec 34 °C dans la pièce, nous n’avons pas dépassé les 60 °C. Un bon résultat pour un SSD PCIe Gen5, surtout dans un boîtier ouvert, dans le genre « bien chaud ».

Cela en fait un bon candidat pour des configurations compactes ou même certains laptops haut de gamme, à condition bien sûr que l’interface PCIe 5.0 soit supportée. Il reste stable et pas trop chaud, exactement ce qu’on attend d’un SSD premium, sans surprise ni compromis.

Logiciel, garantie et écosystème Kingston

Le SSD est livré avec une licence Acronis True Image pour faciliter la migration système ou la création d’images. Aucun logiciel maison comme Samsung Magician, mais cela ne manque pas.

Kingston reste fidèle à sa réputation de marque experte en mémoire et en stockage, avec une offre cohérente sur l’ensemble de ses gammes : SSD, RAM etc…

La garantie est de 5 ans, et l’endurance TBW très généreuse (2000 To écrits pour notre version 2 To), ce qui rassure sur le long terme.

Rapport qualité/prix du SSD Kingston : à qui s’adresse ce SSD ?

Le Kingston Fury Renegade G5 affiche des tarifs élevés : 200 € en 1 To, 326 € en 2 To et plus de 600 € en 4 To. On est clairement sur du haut de gamme, qui vise des utilisateurs précis :

Les utilisateurs exigeants, comme les professionnels qui manipulent de gros fichiers.

Les créateurs de contenus.

Les gamers (je déteste ce mot) qui veulent le top du top.

Il s’adresse donc à ceux qui cherchent à tirer parti du PCIe 5.0 à pleine vitesse. Pour un usage classique, même exigeant, un bon SSD Gen4 fera aussi bien pour bien moins cher. Ici, on paie la performance brute assez cher.

Conclusion

Le Kingston Fury Renegade G5 ne fait pas semblant. Il offre ce qu’il promet : des performances de très haut niveau, une stabilité thermique impressionnante, et une installation simple. C’est un SSD de compétition, pensé pour ceux qui veulent pousser leur machine à fond.

Ce n’est pas un gadget marketing. C’est un produit mature, performant, et bien conçu.

Et finalement, il est actuellement en promo a -25% !