TEST – RAM Kingston Fury Renegade : Que vaut la RAM DDR5 de Kingston ?

Dans la catégorie des kits DDR5 rapides et bien finis, Kingston revient avec une version blanche RGB de sa Fury Renegade en DDR5. Un produit qui vise clairement les utilisateurs Intel, avec des profils XMP agressifs et une compatibilité assurée sur les plateformes Z690/Z790. Le design soigné, la stabilité en usage intensif et les performances brutes en font une référence solide dans le haut du milieu de gamme. Et même si ce n’est pas son terrain de jeu, nous avons tenté de la faire tourner sur AMD, un défi relevé avec succès pour la RAM Kingston Fury Renegade

Kingston Fury Renegade DDR5 : notre avis en bref

Le kit 2×16 Go Kingston Fury Renegade RGB en version 7200MHz CL38 impressionne par son design blanc et argent, son éclairage RGB maîtrisé, et ses performances XMP solides. Conçu principalement pour les plateformes Intel, il s’installe sans effort, offre une bande passante généreuse et reste bien refroidi même en charge lourde et benchmarks. Côté compatibilité, on apprécie la prise en charge XMP 3.0 ainsi que la qualité de fabrication signée Kingston.

Caractéristiques techniques

Spécifications Détails Capacité 32 Go (2 x 16 Go) Fréquence 7200 MT/s Timings CL38-44-44 Tension 1.45 V RGB Oui, personnalisable via FURY CTRL ou autres soft « Globaux » Profils supportés XMP 3.0 Couleur Blanc Référence KF572C38RWAK2-16

Design vraiment réussi et finition sérieuse pour la RAM Kingston

Le look blanc mat du radiateur associé à une diffusion RGB propre donne au kit un aspect haut de gamme. Les finitions sont nettes, aucun plastique cheap en vue. Le diffuseur RGB sur le dessus reste discret, et peut facilement s’intégrer dans une config blanche, grise ou noire. Le rendu lumineux est homogène, sans fuite de lumière visible.

Performances en XMP : rien à redire

En activant le profil XMP 7200 CL38, le kit monte directement à sa fréquence annoncée sans broncher. La bande passante mesurée est excellente, et la stabilité est au rendez-vous même après de longues sessions de jeu ou de benchmarks lourds. Les températures un peu haute mais rien d’hors normes à cette fréquence. Pour finir avec les performances, la latence mesurée reste base, 60.8 ns pour cette fréquence c’est correct.

Kingston Fury Renegade DDR5 7200MHz : Compatibilité et profils

Ce kit a été pensé pour XMP, et ça se sent. Sur Intel, l’activation est immédiate, sans réglage supplémentaire. Sur plateforme AMD AM5, en revanche, un tuning manuel est nécessaire pour le faire fonctionner. Après bidouillage, j’ai réussi à le stabiliser à 6000 MT/s CL30 pour le coupler a un autre kit EXPO. En effet, ça marche bien, mais ce n’est pas l’usage normal qu’on est censé avoir. À noter : aucun profil EXPO n’est présent, donc à éviter pour les utilisateurs AMD qui ne veulent pas mettre les mains dans le BIOS.

Coté BIOS, tuning et comportement du kit Kingston

Sur une plateforme Intel compatible, la RAM Kingston Fury Renegade DDR5 7200MHz se configure sans le moindre souci. Il suffit d’activer un des profils XMP dans le BIOS pour que les timings et la fréquence soient appliqués automatiquement. Aucun ajustement manuel n’est requis : tout est bien détecté, la stabilité est immédiate, et les tensions sont correctement appliquées (1.45 V). C’est typiquement ce qu’on attend d’un kit haut de gamme pensé pour une expérience plug & play.

Du côté AMD, c’est une autre histoire. Le kit n’inclut aucun profil EXPO, ce qui complique son utilisation sur une plateforme AM5. Pour relever le défi, j’ai dû effectuer un tuning manuel complet dans le BIOS : fréquence ramenée à 6000 MT/s, timings serrés à CL30, tensions ajustées. Après plusieurs tentatives et une bonne dose d’essais/erreurs, j’ai réussi à stabiliser la RAM et à la faire cohabiter avec un second kit EXPO. Cela prouve que c’est possible, mais ça reste hors usage prévu, et réservé aux utilisateurs avancés qui n’ont pas peur de passer du temps dans l’UEFI.

RGB et logiciel Kingston FURY CTRL

Pour aller avec l’esthétique, les LEDs RGB et le diffuseur des barrettes Kingston sont de haute qualité, le rendu est super. L’éclairage RGB est personnalisable via Kingston FURY CTRL, un logiciel léger et simple à utiliser. Cependant, le logiciel est connu comme assez instable. Il est parfois nécessaire de la désinstaller minutieusement pour qu’il arrête de bloquer les LEDs de la RAM. Cela dit, les effets sont basiques mais efficaces. L’intégration avec d’autres logiciels (ASUS Aura, SignalRGB…) à l’air d’être également une source de bug qui bloque le contrôle RGB de la RAM. Bien dommage.

Rapport qualité/prix de la RAM Kingston Fury Renegade DDR5 7200MHz

Proposé à environ 200€, ce kit se positionne bien face à la concurrence des RAM Intel. Bien qu’il soit performant comme on le veut, son principal atout demeure son esthétique vraiment réussie. Ses caractéristiques font de ce kit 2 x 16 Go un choix pertinent pour les utilisateurs Intel qui veulent un montage rapide sans tuning. Pour ceux qui cherchent un kit RGB efficace, esthétique et rapide : c’est une belle option.

Produit disponible sur Kingston FURY Renegade Blanc RGB XMP 16GB 7200MT/s DDR5 CL38 DIMM Mémoire pour PC de Gamer(Kit de 2) - KF572C38RWAK2-16

Voir l'offre 151,04 €

Kingston Fury Renegade DDR5 : Conclusion

La Kingston Fury Renegade DDR5 7200MHz RGB est une RAM fiable, rapide et esthétiquement réussie, conçue avant tout pour les plateformes Intel. Elle se distingue par sa stabilité, son look propre et ses très bonnes performances en XMP. Même si elle peut fonctionner sur AMD, ce n’est clairement pas son terrain de jeu naturel. Pour les amateurs de configs lumineuses, performantes et sans prise de tête, c’est un excellent choix.