Startups coréennes à Vivatech 2025, Fliption, WE DRIVE et 4DiVISION veulent convaincre l’Europe

À une semaine de l’ouverture de Vivatech 2025, qui se tiendra à Paris du 11 au 14 juin, la délégation coréenne s’annonce particulièrement ambitieuse. Plusieurs jeunes pousses viendront présenter leurs solutions technologiques à fort potentiel. Elles sont réunies sous le pavillon du KISED, l’agence publique qui soutient l’entrepreneuriat en Corée du Sud. Parmi elles, trois startups attirent notre attention.

Fliption s’attaque à la transformation numérique du e-commerce de mode, avec une technologie d’essayage virtuel pensée pour les marques. WE DRIVE réinvente la gestion de flotte automobile en ciblant les PME, avec une approche mobile-first et sans matériel. 4DiVISION quant à elle, fait le pari de l’automatisation industrielle en combinant capteurs 3D et intelligence artificielle embarquée.

Trois entreprises, trois univers. Mais une même ambition : convaincre les acteurs français et européens de leur place sur ce marché exigeant. Pour en savoir plus, nous avons échangé avec leurs fondateurs. Ils nous ont partagé leur vision, leur technologie et leurs ambitions pour Paris.

Fliption, l’essayage virtuel au service des marques à Vivatech

Quand on évoque la mode à Paris, difficile de ne pas penser à LVMH, à la haute couture ou aux showrooms élégants. C’est justement cette effervescence créative que Fliption espère toucher du doigt à Vivatech. Basée entre New York et Séoul, la jeune pousse développe un service SaaS d’essayage virtuel pensé pour les marques de mode, et non pour le grand public.

« On aide les marques à réutiliser leurs anciens contenus en ligne grâce à une IA de virtual try-on », explique Sun Jin, cofondateur. Concrètement, le logiciel permet de remplacer numériquement les vêtements portés par un modèle, sans avoir à organiser de nouveau shooting photo. Il suffit d’une photo produit et d’un ou plusieurs visuels d’anciens modèles. Le tout est généré en moins de 24 heures, avec un système de relecture humaine pour garantir le rendu final.

Mais Fliption va plus loin. La startup permet aussi de changer le modèle en cas de droits expirés, voire de créer un modèle IA sur-mesure, fidèle à l’image de la marque. Grâce à un système de référence visuelle, les marques peuvent préciser la longueur des manches, la coupe ou le tombé du vêtement, ce qui est encore difficile à reproduire avec des solutions concurrentes.

Si la solution paraît futuriste, elle est déjà bien en place. « On a lancé notre service la semaine dernière, mais on comptait déjà 52 clients payants », confie Sun Jin. 16 000 dollars de MRR, des clients en Corée, au Japon et aux États-Unis, et un événement privé prévu le 12 juin à Paris pour rencontrer des marques locales. Fliption a même candidaté au programme startup de LVMH.

Pas de démonstration en temps réel possible à Vivatech, mais un workflow simple à montrer. Un clic pour le modèle, un pour le produit, une référence visuelle, et l’IA fait le reste. La génération reste lente. L’équipe cherche à automatiser l’identification des zones complexes, comme les logos ou les plis. Un défi technique qui demande du volume, mais qu’ils comptent bien relever.

Vivatech – WE DRIVE, la gestion de flotte sans prise de tête

À l’heure où la gestion des déplacements professionnels devient un enjeu d’efficacité mais aussi de durabilité, WE DRIVE propose une solution pragmatique. Cette startup coréenne s’adresse aux PME qui utilisent les véhicules personnels de leurs employés, ce qu’on appelle le Grey Fleet. Et elle le fait sans imposer de boîtiers, de capteurs ou d’installations coûteuses.

« Aujourd’hui, plus de 60 % des entreprises n’ont pas de vraie politique de mobilité », souligne Valiny Lovan, designer chez WE DRIVE. « On veut leur donner un outil simple et mobile pour suivre les trajets, les coûts, et même les émissions de CO₂ ». Tout passe par le smartphone, avec une application qui automatise l’enregistrement des trajets, propose une séparation pro/perso, et génère des rapports ESG complets.

Pensée pour les équipes mobiles, la plateforme s’adresse aux commerciaux, aux agents immobiliers, aux techniciensou encore aux équipes de nettoyage. En clair, toute structure où les collaborateurs bougent avec leur propre voiture. Le modèle économique repose sur un freemium, avec des fonctions limitées gratuites, puis un abonnement pour les services complets. Des accessoires optionnels comme KeyDot (clé digitale) peuvent s’ajouter pour enrichir l’usage.

La solution est déjà opérationnelle en Corée, utilisée notamment par l’armée pour la gestion de ses transports internes. L’équipe prépare actuellement une version enrichie par l’IA, capable de prédire les besoins en maintenance ou d’identifier les zones à risque d’accident. « L’IA est prête à 80 %, on espère la finaliser avant Vivatech », indique Valiny.

Premier salon européen pour WE DRIVE, Vivatech doit leur permettre de trouver des clients ou partenaires intéressés par une gestion de flotte légère, sans barrière technique à l’entrée. « Pas besoin d’être un géant de la logistique pour gérer sa mobilité », résume l’équipe. Et c’est bien là leur force. Leur page officielle à Vivatech.

4DiVISION, l’automatisation industrielle par la vision 3D

L’univers industriel n’est pas en reste dans cette délégation coréenne. Ainsi, avec 4DiVISION, place à la vision industrielle de précision. En effet, cette startup conçoit des capteurs 3D équipés d’intelligence artificielle embarquée. Grâce à cela, ils peuvent piloter des robots dans des environnements complexes, sans connexion à un PC externe.

« On propose un module tout-en-un, avec caméra, capteur, IA intégrée et contrôle local », explique Heekong Lee, fondateur. « L’objectif, c’est que les intégrateurs systèmes puissent automatiser sans dépendre d’une usine à gaz logicielle ». Le produit phare, TesseraVue, peut détecter des objets avec une précision millimétrique. Il planifie des mouvements de robot et analyse aussi la composition d’un matériau.

Les démonstrations sont convaincantes. Vis ou écrous identifiés et vissés automatiquement, objets triés dans une caisse grâce au bin picking, trajectoires optimisées grâce à des simulations internes. Le tout s’intègre dans un écosystème à faible codage, qui s’adapte aux besoins de l’usine.

Si la technologie est prometteuse, 4DiVISION reste encore en phase de montée en puissance. La production est aujourd’hui limitée à dix unités par mois, même si des partenariats industriels sont déjà en place avec LG Electronics, Hyundai ou encore le Korea Railroad Research Institute. Une filiale au Canada est en cours de structuration, avec des collaborations en IA, notamment avec Mila, le laboratoire de Yoshua Bengio.

À Vivatech, l’objectif est clair. « On cherche à rencontrer des partenaires IA comme Mistral, et à valider notre approche avec des intégrateurs européens », affirme Heekong. Leur solution est déjà utilisée en environnement réel, notamment dans la production de purificateurs d’air. Reste à passer à l’échelle.

Conclusion

Chacune dans son domaine, ces trois startups coréennes incarnent une nouvelle génération d’entreprises technologiques. Par exemple, Fliption transforme la création de contenu dans la mode ; de son côté, WE DRIVE simplifie la gestion de flotte pour les PME ; enfin, 4DiVISION accélère l’automatisation des usines avec des capteurs intelligents. Leur point commun : une vision très appliquée de l’innovation, tournée vers l’usage et l’efficacité.

À quelques jours de Vivatech 2025, leur venue sous le pavillon KISED marque un signal fort. Ces entreprises ne viennent pas seulement pour exposer, mais pour construire des ponts avec l’Europe, signer leurs premiers accords, et se confronter à de nouveaux marchés. Si vous cherchez des partenaires coréens agiles, concrets et orientés produit, leur stand mérite clairement un détour.