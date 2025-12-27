5 startups coréennes à suivre avant le CES 2026 : sport, IA, capteurs et interactions futuristes

Lors du Global Media Meet-up à Séoul, cinq startups coréennes ont présenté leurs innovations à une sélection de médias internationaux, dont Le Café Du Geek, en amont du CES 2026. Organisé par Aving News, cet échange visait à connecter des entreprises ambitieuses avec des experts étrangers pour affiner leur stratégie d’export. Entre capteurs intelligents, IA créative et réalité virtuelle, ces jeunes pousses illustrent la dynamique technologique de la Corée du Sud. Voici les cinq projets qui ont retenu notre attention.

WaveCompany : le vêtement qui corrige vos mouvements

Avec TracMe, WaveCompany transforme un simple vêtement en coach sportif. Leur technologie repose sur un capteur en silicone intégré directement dans le tissu — actuellement des genouillères et coudières, bientôt des leggings — capable d’analyser les mouvements du corps en temps réel. Relié à une application mobile, l’ensemble suit les positions articulaires, détecte les déséquilibres musculaires et propose des ajustements via un coach IA.

Si l’outil est accessible au grand public, la cible principale reste néanmoins le secteur médical. En effet, « notre priorité, ce sont les cliniques et les professionnels de santé. Le B2C nous sert surtout à montrer ce que notre solution peut faire », explique l’équipe. Concrètement, l’application permet de choisir ou de personnaliser des séances en fonction de ses objectifs — rééducation, musculation ou prévention — tout en donnant accès à plus de 240 exercices et à un suivi visuel de la progression.

L’un des atouts majeurs de TracMe réside dans sa compatibilité avec les montres connectées. Ainsi, loin de les concurrencer, la solution les complète en offrant une couche de données biomécaniques difficile à obtenir autrement. « Une smartwatch ne corrige pas votre posture, nous si. » Par ailleurs, en pleine phase d’expansion, WaveCompany vise les États-Unis, avec un positionnement sport & lifestyle, et cherche des relais via le marketing d’influence.

Melaka : une IA tout-en-un pour les créateurs de contenu

Avec sa plateforme Gendia AI, la startup Melaka veut simplifier la vie des créateurs de contenu. Le principe est simple : un seul outil pour générer images, vidéos, textes, musiques et même voix, grâce à une interface qui regroupe les meilleurs modèles d’IA actuels. Fini les allers-retours entre outils payants et interfaces complexes — ici, tout se fait au même endroit, avec un système de crédits unifié.

La startup cible principalement les enseignants, marketeurs et petits studios. Leur stratégie d’acquisition repose sur des partenariats avec des écoles et des formateurs, ce qui leur a permis de constituer une base de 300 à 400 utilisateurs. « On a commencé avec des outils éducatifs, puis les retours des enseignants nous ont poussés à tout centraliser dans Gendia », nous a confié l’équipe.

Outre la génération de contenu, Melaka mise sur la viralisation. Un mode “public” permet de partager ses créations directement depuis la plateforme, favorisant la diffusion de contenus et l’attraction de nouveaux utilisateurs. Pour accélérer, l’équipe prévoit des programmes de challenges créatifs, ainsi qu’un développement à l’international, notamment sur le segment B2B.

Stratio : un capteur infrarouge qui reconnaît les matériaux

Et si votre appareil photo pouvait identifier les matériaux ? C’est le pari de Stratio, une startup qui développe un capteur infrarouge capable de détecter la composition d’un objet grâce à sa signature spectrale. Une technologie utile pour le tri des plastiques, la détection de faux médicaments ou encore l’optimisation des machines à laver.

« Une caméra classique voit la couleur. Nous, on voit ce qu’il y a derrière », résume l’équipe. Leur capteur, déjà utilisé dans des projets de recyclage et de recherche aux États-Unis, a également été testé avec LG Electronics pour reconnaître automatiquement les tissus dans des lave-linge. Résultat : un lavage plus précis, adapté à la matière réelle.

Mais la vision de Stratio va plus loin. Actuellement, l’équipe développe une version image du capteur, destinée à être intégrée dans les smartphones. À terme, un simple scan permettrait de savoir si une bouteille est recyclable, si un vêtement contient du polyester ou encore si un fruit est mûr. Le tout, surtout, à un prix imbattable : « Nos concurrents vendent ça 7 000 dollars. Le nôtre démarre à 749 dollars. » Un positionnement rendu possible grâce à une technologie de fabrication exclusive à base de germanium, compatible avec les chaînes de production classiques.

Coxspace : une bague pour contrôler vos appareils d’un geste

Avec Benji, Coxspace veut réinventer la manière dont on interagit avec nos écrans. Cette petite bague connectée permet de piloter des applications par gestes, dans l’espace, sans toucher à un écran ni à une télécommande. Un mouvement du doigt devient un clic, un défilement ou une commande vocale.

Pensée pour les lunettes de réalité augmentée — souvent limitées à une ou deux caméras internes — la solution comble une vraie lacune en matière d’interface. « Les AR glasses doivent rester légères. On ne peut pas y mettre beaucoup de capteurs. Notre bague devient alors une extension naturelle de la main », explique le fondateur.

Benji fonctionne comme un “air mouse” grâce à une combinaison de capteurs 9 axes, d’algorithmes d’IA et de suivi visuel. La précision permet de détecter des gestes complexes, même dans un petit espace. Déjà certifié aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Corée, le produit est prêt pour le marché mondial. Coxspace prévoit une levée de fonds de 5 millions de dollars pour accélérer son implantation, notamment en Chine.

Big Pictures : former en toute sécurité grâce à la réalité virtuelle

Dernière startup de cette sélection, Big Pictures mise sur la formation immersive en réalité virtuelle, avec un focus sur les métiers à risque et les véhicules industriels. Leur solution propose des simulateurs VR capables de recréer des environnements de travail complexes : conduite d’engins, manœuvres techniques, maintenance en conditions dangereuses.

L’approche séduit autant les grandes entreprises que les centres de formation. L’avantage est double : réduire les accidents et les coûts, tout en améliorant la qualité de l’apprentissage. « La VR permet aux opérateurs de répéter les gestes jusqu’à les maîtriser, sans jamais mettre leur sécurité en jeu », explique l’équipe.

L’interface est simple, les scénarios sont personnalisables, et la compatibilité avec les principaux casques du marché est assurée. En ligne de mire : un déploiement à l’international et une adaptation pour de nouveaux secteurs, comme la logistique, la construction ou les services publics.

Ainsi, ces cinq startups coréennes incarnent chacune, à leur manière, une vision concrète de l’innovation : utile, ciblée et déjà testée sur le terrain. De la rééducation assistée par l’IA à la détection de matériaux, en passant par les interfaces gestuelles et la VR industrielle, elles partagent d’ailleurs une même ambition : s’exporter. Dans ce contexte, le Global Media Meet-up leur a permis de confronter leurs solutions aux attentes de marchés internationaux, grâce à des échanges directs et sans filtres. Enfin, prochain rendez-vous pour elles : le CES 2026, où ces technologies pourraient bien passer du prototype à la vitrine mondiale.