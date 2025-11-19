Percée prometteuse : Les startups spatiales coréennes séduisent l’Europe

La Corée du Sud accélère son offensive dans l’espace européen grâce à ses startups innovantes. À l’occasion de K-Space Night, treize jeunes pousses coréennes participent à un événement de networking et de pitchs, organisé en marge du prestigieux Space Tech Expo Europe 2025 à Brême, en Allemagne. Leur objectif ? Pénétrer le marché européen et tisser des liens avec les grands acteurs du secteur spatial.

K-Space Night : Un tremplin pour les startups spatiales coréennes

L’événement K-Space Night réunit startups, investisseurs, agences spatiales et entreprises du secteur venus de toute l’Europe. Coorganisé par le Ministère coréen des PME et startups et la Korea Aerospace Administration (KASA), il vise à donner un vrai coup de pouce à l’écosystème coréen de l’innovation spatiale.

Au menu : sessions de pitch et speed meetings. Il y aura aussi des interventions de poids lourds comme Ansys (leader mondial des solutions de simulation d’ingénierie) ou encore Berlin Partner for Business and Technology. Par ailleurs, en rencontrant de potentiels partenaires européens, investisseurs et agences comme l’ESA ou le DLR, les startups sud-coréennes espèrent saisir de nouvelles opportunités. Elles souhaitent également développer des collaborations à long terme.

Space Tech Expo Europe : Le carrefour des ambitions spatiales

Lancé en 2015, Space Tech Expo Europe est aujourd’hui le plus grand salon professionnel du spatial B2B en Europe. Cette année, l’édition 2025 s’annonce déjà record : elle attend près de 10 000 visiteurs, plus de 950 exposants et 2 000 investisseurs venus de 70 pays. Ainsi, cet écosystème riche permet à chacun de découvrir les technologies de pointe et de rencontrer les grands acteurs mondiaux. Il aide également à repérer les futures perles de l’industrie.

Cette stratégie s’inscrit pleinement dans l’ambition coréenne. Yoo Jong-pil, président de la Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED), rappelle : « L’exposition internationale et la collaboration sont cruciales pour permettre à nos startups de rivaliser sur la scène mondiale ».

Avec K-Space Night, la Corée du Sud ne cache donc pas son intention de renforcer sa coopération avec l’Europe et booster la compétitivité de ses entrepreneurs. L’enjeu est clair : tracer une nouvelle trajectoire pour l’innovation spatiale à l’international. Que pensez-vous de cette conquête coréenne du marché spatial européen ? Partagez votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !