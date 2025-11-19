Amazon Leo : la nouvelle constellation de satellites qui va rivaliser avec Starlink

Amazon change de stratégie dans la course à l’internet par satellite. Après plusieurs années sous le nom de code Project Kuiper, le géant américain officialise désormais son service sous l’appellation « Amazon Leo ». Cette officialisation se fait au moment où l’entreprise s’apprête à lancer son offre commerciale de connexion haut débit via une constellation de satellites en orbite basse. Avec plus de 150 satellites déjà en place et une autorisation d’opérer en France, Amazon affiche clairement son ambition de concurrencer Starlink, le réseau de SpaceX.

Amazon Leo : une constellation en orbite basse pour connecter le monde

Le nom Leo fait directement référence à l’orbite basse terrestre (Low Earth Orbit), où circuleront les satellites du projet. Amazon prévoit de déployer plus de 3 200 satellites dans les prochaines années afin de couvrir une large partie du globe. Cette stratégie vise à offrir une connexion internet stable et rapide, même dans les zones rurales ou isolées, que les réseaux traditionnels peinent à atteindre.

Après sept ans de développement, Amazon a déjà réalisé six lancements réussis en 2025. La constellation, encore en phase de déploiement, se veut une alternative crédible à Starlink. Pour information, ce dernier compte déjà plus de 10 000 satellites en service. L’enjeu est donc de proposer une solution fiable et compétitive pour les particuliers, les entreprises et les institutions.

Amazon veut être un rival de taille pour Starlink

La concurrence avec Starlink est au cœur de la stratégie d’Amazon. En effet, le service d’Elon Musk s’est imposé comme pionnier de l’internet par satellite. Cependant, Amazon compte se différencier par son expertise logistique et sa puissance financière. En rebaptisant son projet Amazon Leo, l’entreprise veut faire savoir qu’elle prépare une offre commerciale mondiale.

En outre, l’autorisation d’opérer en France illustre cette volonté d’expansion internationale. Apparemment, Amazon souhaite séduire les marchés européens. La demande pour des solutions de connectivité en zones blanches y reste effectivement élevée. Si Starlink conserve une avance technologique, Amazon mise sur la régularité de ses lancements et sur la force de sa marque pour s’imposer. En tout cas, la bataille de l’internet spatial ne fait que commencer. Amazon Leo pourrait bien devenir un acteur incontournable dans les années à venir.