Synack lance Sara Pentest : une avancée majeure pour la cybersécurité

La sécurité des entreprises évolue face à de nouvelles menaces numériques. Pour répondre à ces défis, Synack dévoile une innovation majeure avec le lancement de Sara Pentest. Cette solution d’IA agentique révolutionne les tests d’intrusion et aide les organisations à garder une longueur d’avance sur les cybercriminels.

Lancement de Sara Pentest : l’IA agentique pour les tests d’intrusion

Synack innove grâce à Sara Pentest, un outil d’intelligence artificielle dédié à la sécurité offensive.

Ce nouvel agent automatise les tests d’intrusion sur les hôtes et applications web. Résultat : la détection des vulnérabilités devient plus rapide. Les entreprises voient la fenêtre d’exposition réduite de plusieurs mois à quelques jours. Elles bénéficient ainsi d’une plus grande tranquillité et d’une meilleure protection de leurs actifs.

Bénéfices de Sara Pentest : rapidité, coût réduit et efficacité

La solution Sara Pentest offre de nombreux atouts aux organisations. Voici les principaux avantages :

Les tests de sécurité de base coûtent moins cher. Agilité : Les tests peuvent être réalisés à tout moment et en réaction immédiate.

Testez un nombre illimité d’actifs sans contrainte humaine. Complémentarité : Guidez les experts humains pour maximiser leur efficacité.

Avec Sara Pentest, les équipes se concentrent sur les tâches complexes tandis que l’IA optimise le reste.

Fonctionnement des agents IA dans la détection des vulnérabilités

Les agents de Sara Pentest imitent le comportement des testeurs d’intrusion pour analyser l’environnement informatique. Tout d’abord, l’agent de reconnaissance détecte ports, services et points vulnérables. Ensuite, une équipe d’agents tente des exploits, simulant les cybercriminels. Enfin, les agents de vérification retestent et valident les failles, limitant les faux positifs. Toutes les découvertes sont ensuite contrôlées par des experts Synack pour garantir leur fiabilité. Un rapport détaillé accompagne chaque mission et permet une réaction rapide.

En conclusion, Sara Pentest représente un atout majeur pour la cybersécurité. Grâce à l’alliance entre intelligence artificielle et compétences humaines, Synack aide les entreprises à découvrir et corriger les failles plus vite. Cette évolution marque une nouvelle ère pour des tests d’intrusion plus sûrs, efficaces et accessibles à tous.

