Red Dead Redemption débarque sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2…et mobile

15 ans après sa sortie initiale, Red Dead Redemption, le western acclamé de Rockstar n’en a pas encore fini de faire parler de lui. Cette année, le cow-boy John Marston remet donc les bottes et s’exportera sur les dernières générations de consoles. Mais pas seulement : à part sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, Red Dead Redemption sera enfin disponible sur mobile, via Netflix Games.

Une relecture mobile via Netflix Games pour Red Dead Redemption

Un autre des plus grands succès de Rockstar arrive sur Netflix, mais sous sa forme originale cette fois. Hier, le studio derrière le très attendu GTA VI a annoncé que le jeu Red Dead Redemption sera disponible sur iOS et Android depuis Netflix Games. Les abonnés de Netflix pourront alors télécharger et jouer au jeu directement depuis l’application, sans achat supplémentaire. Cette version mobile proposera une configuration de contrôles “mobile-friendly”, optimisée pour l’expérience tactile.

La version mobile ne se contente pas du jeu original. Elle embarque avec lui l’extension Undead Nightmare, l’épisode “zombie” de la saga. En plus, tous les contenus bonus issus de l’édition “Game of the Year” sont inclus. Ceci, afin d’offrir une expérience complète du Red Dead Redemption d’origine pour les néophytes.

Portage next-gen et améliorations consoles

En parallèle de la version mobile, Rockstar sortira Red Dead Redemption sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Les propriétaires des anciennes versions (PS4, Switch, Xbox One numérique) pourront bénéficier d’une mise à jour gratuite vers cette version améliorée.

Côté visuel, les versions nouvelle génération proposeront des améliorations. On aura par exemple le 60 fps, des graphismes rehaussés, le support HDR et jusqu’à la 4K selon les plateformes. Sur Switch 2, Rockstar va plus loin encore. avec le DLSS, HDR et la prise en charge de la souris via les nouveaux Joy-Con.

De plus, les joueurs pourront reprendre leur progression : les sauvegardes des anciennes versions seront transférables vers ces nouvelles moutures.

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, Red Dead Redemption vous attend sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et mobile via Netflix Games le 2 décembre prochain. En attendant, appréciez la bande-annonce :