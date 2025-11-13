Ubisoft offre Immortals Fenyx Rising gratuitement sur PC pour célébrer les 5 ans d’Ubisoft Connect

Ubisoft célèbre le cinquième anniversaire de sa plateforme Ubisoft Connect cette semaine, et le studio français compte bien marquer le coup en faisant cadeau un de ses jeux fétiches à sa communauté. Hier dans la soirée, il a alors publié une annonce qui ravira les joueurs PC : Immortals Fenyx Rising sera disponible gratuitement dans quelques jours. L’offre, limitée dans le temps, mais permanente une fois réclamée, permettra de (re)découvrir l’un des jeux d’action-aventure les plus sous-côtés du catalogue Ubisoft. Tout ce qu’il faut savoir ci-dessous !

Immortals Fenyx Rising, un cadeau d’anniversaire pour les joueurs PC

Lancée en 2020 par Ubisoft Québec, Immortals Fenyx Rising s’inspire librement de la mythologie grecque. Le joueur y incarne Fenyx, un héros ou une héroïne chargé(e) de libérer les dieux de l’Olympe du joug du titan Typhon. Le jeu se distingue par son univers coloré, son humour décalé et un gameplay mêlant exploration, puzzles et affrontements dynamiques.

À l’occasion des cinq ans d’Ubisoft Connect, la firme a donc décidé d’offrir la version PC complète du jeu. Il sera disponible à partir du 13 novembre 2025 via sa boutique en ligne et Ubisoft Connect. Aucune date de fin d’opération n’a été précisée, mais Ubisoft confirme que tout joueur ayant réclamé le jeu le conservera à vie dans sa bibliothèque.

Cette initiative vise à remercier la communauté PC et à encourager les joueurs à redécouvrir la plateforme maison d’Ubisoft, souvent éclipsée par Steam ou l’Epic Games Store.

Un jeu sous-estimé qui mérite une seconde chance

À sa sortie, Immortals Fenyx Rising avait séduit la critique pour sa direction artistique chatoyante et son ton léger, souvent comparé à celui des dessins animés. Malheureusement, beaucoup y voyaient une pâle imitation de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, anéantissant ainsi la hype autour du jeu. Résultat : il n’avait pas connu le succès commercial escompté, malgré des ventes correctes.

En le rendant gratuit, Ubisoft offre donc une nouvelle vie à cette aventure mythologique, susceptible de séduire un large public.

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Le titre nécessite un PC relativement modeste pour tourner en 1080p. Voici un aperçu des configurations recommandées :

Minimum : Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300, 8 Go de RAM, GTX 660 (2 Go), Windows 7 64 bits.

: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300, 8 Go de RAM, GTX 660 (2 Go), Windows 7 64 bits. Recommandé (1080p/60 fps) : Intel Core i7-6700 / Ryzen 7 1700, 16 Go de RAM, GTX 1070 ou RX Vega 56, SSD conseillé.

: Intel Core i7-6700 / Ryzen 7 1700, 16 Go de RAM, GTX 1070 ou RX Vega 56, SSD conseillé. Ultra (4K/30 fps) : Intel Core i7-8700K / Ryzen 7 3700X, RTX 2070 ou équivalent.



Le jeu pèse environ 28 Go et nécessite Ubisoft Connect pour être lancé.

Rendez-vous donc le 13 novembre 2025 sur Ubisoft Connect pour réclamer Immortals Fenyx Rising avant que l’offre ne disparaisse !