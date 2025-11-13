À ne pas rater : Pigeon Simulator débarque sur Xbox Game Pass cette semaine !

Et un autre jeu de simulation rigolo, un ! Après un jeu où l’on incarne une chèvre ou encore un pompier, voici un jeu où vous allez incarner…un pigeon ! Baptisé tout simplement Pigeon Simulator, ce jeu bac à sable de tinyBuild Riga embarque son lot de débilités et de fun pour les joueurs PC et Xbox Series. Et ce sera dispo dans quelques heures !

Pigeon Simulator, un jeu délirant pour streamers

Pigeon Simulator ne fait pas dans la subtilité — et c’est précisément ce qui fait son charme. Le joueur y incarne un pigeon semant la pagaille dans une ville fictive nommée “New Squawk City”. Votre mission ? Simple : attaquer les passants et envoyer vos fientes depuis le ciel. Vous pouvez même attraper les passants et les faire virevolter en l’air. Le jeu peut accueillir jusqu’à trois autres pigeons afin de mener à bien des missions d’espionnage dans toute la ville de New Squawk City.

tinyBuild promet également une expérience ouverte et libre. Exploration, destruction, personnalisation et narration absurde se mêleront alors dans un univers où chaque coup d’aile peut provoquer une réaction en chaîne inattendue. Comme d’autres simulations humoristiques comme Goat Simulator, Pigeon Simulator mise sur la physique et le gameplay cartoon pour séduire un public avide d’expériences décalées.

En bref, Pigeon Simulator assume pleinement son ton déjanté, ce qui en fait le jeu idéal pour les soirées entre streamers sur Twitch. Ci-dessous la bande-annonce :

Une arrivée immédiate sur Game Pass

Le lancement de Pigeon Simulator coïncide avec la nouvelle vague de titres du catalogue Game Pass de novembre 2025. Microsoft a confirmé l’intégration du jeu dès sa sortie, permettant aux abonnés PC et console d’y accéder sans frais supplémentaires. Les joueurs PC pourront également retrouver le titre sur Steam, où plusieurs mises à jour de pré-lancement ont été repérées.

Pigeon Simulator sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et via le Cloud le 11 novembre 2025.