KEENON Robotics marque un tournant positif dans le nettoyage professionnel

Le monde de la propreté professionnelle évolue avec l’arrivée du nouveau robot de nettoyage C55 signé KEENON Robotics. Présenté au salon ISSA North America à Las Vegas, ce robot intelligent promet de transformer l’entretien dans les grands espaces. Découvrons comment cette innovation répond aux besoins des entreprises en quête d’efficacité.

Présentation du robot de nettoyage C55 par KEENON Robotics

KEENON Robotics a dévoilé lors d’un événement majeur le C55, un robot conçu pour le nettoyage professionnel de moyennes et grandes surfaces. Son arrivée sur le marché nord-américain marque un tournant pour l’industrie. Ce robot cible surtout les environnements intérieurs de plus de 3 000 mètres carrés, comme les entrepôts et les centres commerciaux. Il combine trois actions essentielles : balayage, récurage et aspiration, ce qui garantit un résultat impeccable à chaque passage.

Technologies innovantes intégrées dans le C55 pour l’entretien

Le C55 intègre des solutions technologiques de pointe. Voici ses principaux atouts :

Niveau de propreté avancé : triple rouleau avec séparation sec-humide pour éviter la contamination croisée.

: triple rouleau avec séparation sec-humide pour éviter la contamination croisée. Aspiration puissante : séchage rapide des sols en seulement 30 secondes, sans traces.

: séchage rapide des sols en seulement 30 secondes, sans traces. Grande efficacité : nettoyage de 2 376 m² par heure, réservoir de 110L, fonctionnement toute la journée.

: nettoyage de 2 376 m² par heure, réservoir de 110L, fonctionnement toute la journée. Intelligence embarquée : détection à 360° par LiDAR et vision stéréoscopique, pour contourner tous les obstacles.

: détection à 360° par LiDAR et vision stéréoscopique, pour contourner tous les obstacles. Autonomie complète : gestion à distance, auto-recharge, vidange et remplissage automatiques.

: gestion à distance, auto-recharge, vidange et remplissage automatiques. Robustesse : système à double batterie avec changement à chaud et franchissement d’obstacles jusqu’à 5 cm.

Tous ces atouts simplifient le quotidien et réduisent les interventions humaines.

Une gamme complète de solutions robotiques chez KEENON

En plus du C55, KEENON Robotics propose une gamme complète pour couvrir tous les besoins. On retrouve :

Le C40 : pour le balayage et le récurage dans les espaces commerciaux. Le C30 : idéal pour l’entretien des moquettes. Les C20 et C25 : parfaits pour l’entretien quotidien. Des robots de transport lourd et de livraison pour les hôtels et l’industrie.

Cette diversité d’offres place KEENON en leader sur le marché mondial des robots de service. Les entreprises bénéficient ainsi de solutions adaptées pour optimiser leur efficacité et réduire leurs coûts.

Avec le C55 et sa gamme de robots intelligents, KEENON Robotics confirme son leadership mondial. L’entreprise propose des technologies fiables et efficaces, adaptées à tous les environnements professionnels. Les entreprises qui adoptent ces solutions profitent d’un nettoyage sans effort, d’une meilleure productivité et d’une transformation intelligente de leur organisation.

