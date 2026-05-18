Révolutionnaire : L’IA locale THUS™ booste vos appareils pour un confort inédit

Anker Innovations frappe fort ! La marque dévoile aujourd’hui THUS™, une plateforme de puces d’intelligence artificielle qui pourrait bien transformer nos appareils du quotidien. De la performance, de la compacité et beaucoup d’intelligence embarquée : l’avenir de l’IA locale semble prêt à décoller !

THUS™ : l’IA réinventée au cœur de vos appareils

Avec THUS™, Anker change radicalement la donne. Le principe ? Les réseaux neuronaux travaillent directement au sein de chaque appareil, sans passer par le Cloud ou un serveur distant. Cette approche s’inspire du cerveau humain, où traitement et stockage de l’information cohabitent dans la même cellule.

Techniquement, il s’agit du compute-in-memory : la mémoire et le calcul se rapprochent, voire fusionnent, grâce à l’intégration dans des cellules NOR Flash. Résultat, l’énergie gaspillée lors des allers-retours de données chute drastiquement. Plus besoin de gros processeurs ni de batteries démesurées pour bénéficier d’une IA solide et intuitive sur des petits appareils.

Une première concrète : la puce audio pour écouteurs true wireless

Anker attaque fort et choisit les écouteurs true wireless comme terrain de jeu. Leur nouvelle puce, boostée par l’IA locale, change tout. Elle gère désormais des modèles de réseau neuronal infiniment plus puissants qu’avant. Résultat : jusqu’à 150 fois plus de puissance de calcul dédiée à la réduction du bruit par rapport aux générations précédentes de la marque.

Certaines fonctionnalités, comme Clear Calls, exploitent toute cette intelligence. Fini les appels hachés dans le métro ou en pleine rue ! Grâce à huit microphones MEMS et deux capteurs à conduction osseuse, la voix ressort claire, même en environnement bruyant. Les conversations gagnent en netteté, en confort… et en plaisir.

Vers une IA embarquée généralisée dans l’écosystème Anker

Le lancement de THUS™ marque le début d’une stratégie ambitieuse. Anker compte bien généraliser ce type d’IA locale, d’abord dans ses produits audio, puis dans toute sa gamme d’objets connectés et d’accessoires mobiles. Les prochaines évolutions sont déjà en chantier, avec des puces de plus en plus puissantes et spécialisées pour chaque type d’appareil.

Prouesse supplémentaire, Anker fabrique THUS™ en Allemagne – un gage de fiabilité, et un signe fort pour l’industrie européenne du semi-conducteur.

La première puce THUS™ sera inaugurée dans les futurs écouteurs Soundcore, avec une présentation officielle lors de l’événement Anker Day le 21 mai 2026 à New York. Curieux ? Envie de réagir ou de donner votre avis sur l’IA embarquée dans nos futurs objets connectés ? Partagez vos impressions et rejoignez la discussion sur Le Café du Geek !