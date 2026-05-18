Nouveau Galaxy Book6 Edge : Puissance époustouflante, créativité libérée

Samsung continue d’élargir son influence sur le marché des ordinateurs portables avec un tout nouvel arrivant, le Galaxy Book6 Edge. Ce PC portable se démarque par sa promesse d’équilibre entre puissance, intelligence artificielle et mobilité, le tout avec un design élégant et ultra compact. Destiné aussi bien aux professionnels qu’aux créatifs, il vient chambouler la norme et vise tous ceux qui veulent travailler, créer et collaborer, où qu’ils soient.

Des performances à couper le souffle, pensées pour la mobilité

Le Galaxy Book6 Edge impose d’abord son style avec seulement 12,3 mm d’épaisseur. On peut l’emmener partout, sans se sentir encombré. Mais derrière ce format ultrafin, Samsung a glissé du solide : il intègre le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Autant dire que le multitâche, les logiciels créatifs et même l’intelligence artificielle tournent comme une horloge.

Le PC brille aussi côté écran. Le Dynamic AMOLED 2X de 16 pouces affiche des images nettes et fluides, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 500 nits. Les yeux fatiguent vite ? Samsung a pensé à tout : filtre de lumière bleue, verre anticoup d’œil (Gorilla Glass DX) et quatre haut-parleurs Dolby Atmos pour un vrai confort visuel et sonore. Côté autonomie, ce bijou promet jusqu’à 22 heures de lecture vidéo et une recharge rapide à 65W, pour tenir toute la journée en toutes circonstances.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Le Galaxy Book6 Edge n’est pas qu’un PC puissant, c’est aussi un vrai partenaire intelligent. Grâce à de nouvelles fonctionnalités pilotées par l’IA, tout devient plus intuitif et plus rapide. Par exemple, Quick Search permet d’accéder aux réglages ou de trouver des infos d’un simple dialogue en langage naturel. Pour les créateurs, la fonction Sélection IA détoure les images en quelques secondes, histoire de booster la productivité sans efforts.

Mieux encore, le PC suggère de façon contextuelle des applications ou fonctionnalités à activer selon ce que l’on fait. Traduction d’un texte copié, ouverture rapide de mails ou actions adaptées au bon moment : pas besoin de chercher, le Galaxy Book6 Edge anticipe vos besoins pour fluidifier le quotidien.

Un écosystème Galaxy plus connecté que jamais

Le nouveau Galaxy Book6 Edge brille aussi au sein de l’univers Galaxy. Grâce à Quick Share, le transfert de fichiers vers un smartphone ou une tablette Samsung devient instantané, sans perte de qualité. Collaborer en temps réel ou partager un document n’a jamais été aussi simple.

Besoin de plus d’espace pour travailler ? Ce PC détecte automatiquement les appareils Galaxy à proximité et propose de connecter plusieurs écrans en un clin d’œil. Idéal en visio, pour prendre des notes ou pour jongler entre différents projets créatifs sans aucune friction.

Le Galaxy Book6 Edge arrivera en France début mai en finition Gris glacier, proposé en version 512 Go et 1 To de stockage. Que pensez-vous de ce pari ambitieux de Samsung ? Partagez vos avis ou posez toutes vos questions en commentaire !