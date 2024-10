Google et Qualcomm s’unissent pour intégrer l’IA dans les véhicules connectés

Google et Qualcomm, s’associent pour apporter l’intelligence artificielle de nouvelle génération aux voitures. Cette collaboration stratégique vise à créer une plateforme standardisée qui facilite le développement de solutions de cockpit utilisant l’IA générative. Les constructeurs automobiles pourront ainsi exploiter ces technologies pour améliorer l’expérience utilisateur dans les véhicules modernes.

La vision de Google et Qualcomm

Avec l’intégration de l’IA, les voitures deviendront plus intelligentes et intuitives. Imaginez un assistant vocal capable d’interagir de façon naturelle avec vous, de prédire vos besoins et d’anticiper les conditions de conduite. Par exemple, la voiture pourrait consulter vos rendez-vous enregistrés dans Google Calendar. Elle pourrait également ajuster automatiquement la navigation en fonction du trafic. Par ailleurs, elle pourrait aussi détecter lorsque vous commencez à somnoler. Dans ce cas, elle vous proposerait des arrêts pour prendre un café, diminuant ainsi les risques d’accident.

Les informations ne se limitent pas seulement à la route ou au trafic. La voiture pourrait, par exemple, vous informer sur les restaurants que vous croisez ou les monuments à proximité. Cela enrichirait ainsi vos trajets avec des détails utiles et personnalisés.

Une plateforme bâtie sur Android Automotive, Google Cloud et Snapdragon pour des services connectés avancés

Cette nouvelle plateforme repose sur l’Android Automotive Operating System (AAOS) de Google, en plus du Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm. Ce cadre permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur vocales réactives et personnalisables. Mais aussi d’intégrer des mises à jour en temps réel grâce à l’IA. Les services sont hébergés sur Google Cloud. Cela optimise la productivité des développeurs tout en réduisant les délais de mise sur le marché des véhicules équipés de cette technologie.

Les capacités matérielles des nouveaux processeurs Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite de Qualcomm offrent des performances accrues. Ils sont capables d’alimenter jusqu’à 16 écrans haute résolution. Ce qui rend l’expérience utilisateur visuellement plus immersive. Les performances des unités de traitement neuronal (NPU) sont multipliées par 12. Par conséquent, l’IA peut fonctionner de manière plus fluide et efficace dans le véhicule.

Une infrastructure évolutive pour une connectivité renforcée dans les véhicules modernes

L’infrastructure de services connectés, pilotée par API et développée grâce à Google Cloud, permet une connectivité embarquée et hors-bord. Cela garantit une communication constante entre les véhicules et les services externes. Ce qui améliore ainsi les possibilités de maintenance à distance, de mises à jour logicielles en temps réel et de services personnalisés pour chaque utilisateur.