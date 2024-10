TUTO – iOS 18 : L’astuce incontournable pour réduire le mal des transports grâce aux indicateurs de mouvement

Pour les utilisateurs sujets au mal des transports, iOS 18 apporte une fonctionnalité inédite qui pourrait transformer leurs trajets en véhicules. Apple a introduit une option d’indicateurs de mouvement spécialement conçue pour aider à réduire les sensations de nausées. Cette astuce simple affiche des points de mouvement sur l’écran de l’iPhone. Ces derniers sont synchronisés aux déplacements du véhicule, pour réconforter votre perception visuelle. Voici comment en tirer parti.

Activation de l’option « indicateurs de mouvement du véhicule » en quelques étapes sur iOS 18

Avant d’activer cette fonctionnalité, il est essentiel de s’assurer que votre iPhone est bien mis à jour sur iOS 18. Pour cela, rendez-vous dans « Réglages », puis « Général », et sélectionnez « Mise à jour logicielle ». Cette version d’iOS est nécessaire pour activer les indicateurs de mouvement.

Pour activer cette nouvelle option d’iOS 18, suivez ces étapes simples dans les réglages de l’iPhone. Allez dans :

Ouvrez les réglages de votre iPhone : Assurez-vous de bien naviguer dans le menu principal de réglages. Accédez à la section « Accessibilité » : Cette section regroupe toutes les options d’aide visuelle, auditive et de motricité. Cliquez sur « Animation » : Cette sous-section permet de gérer les animations de l’appareil, utiles pour réduire l’impact visuel des mouvements. Activez l’option « Afficher les indicateurs de mouvement du véhicule ».

Trois options s’offrent alors à vous :

« Non » (désactivé par défaut) : aucun indicateur de mouvement n’apparaît.

« Oui » : les points sont affichés en permanence pour chaque mouvement détecté.

« Automatique » : les indicateurs de mouvement s’activent uniquement lorsque votre iPhone détecte que vous êtes en déplacement dans un véhicule.

La fonction « Automatique » est particulièrement pratique. En effet, elle économise la batterie en n’activant les points que si vous êtes en mouvement.

Un accès facile depuis le Centre de contrôle

Accéder facilement à l’option « indicateurs de mouvement du véhicule » est un atout en cas de besoin immédiat. iOS 18 permet de personnaliser le centre de contrôle pour ajouter cet accès direct :

Ouvrez le Centre de contrôle : Pour y accéder, faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l’écran. Entrez en mode « édition » : Appuyez longuement sur un espace vide jusqu’à ce que le mode édition apparaisse, ou utilisez le bouton « + » en haut à gauche. Ajoutez un bouton pour les « indicateurs de mouvement » : Cliquez sur « Ajouter une commande » en bas de l’écran. Puis, trouvez l’option dans la section « Vision et Accessibilité ». Une fois ajoutée, cette commande vous permettra d’activer ou de désactiver les indicateurs de mouvement d’un simple glissement, sans revenir dans les réglages.

Cette fonctionnalité utilise les capteurs de mouvement intégrés à l’iPhone pour capter chaque secousse, virage ou accélération. Ces capteurs incluent un accéléromètre et un gyroscope. Ces derniers mesurent la vitesse et l’orientation. Lorsqu’un mouvement est détecté, des points s’animent sur l’écran pour reproduire les mouvements du véhicule, permettant à vos yeux de s’adapter.

En se concentrant sur ces points, votre cerveau obtient une correspondance entre la perception visuelle et le mouvement réel, réduisant le mal des transports. Ce mécanisme repose sur la synchronisation entre les signaux reçus par les yeux et l’oreille interne, responsable de notre équilibre. Quand cette synchronisation est brisée, cela cause une sensation de malaise et de vertige.

Les avantages de l’option Automatique : une réponse adaptée aux mouvements détectés

L’option « Automatique » ajuste intelligemment l’activation des indicateurs selon les mouvements détectés. Par exemple, si vous marchez, les points ne s’affichent pas car il n’y a pas de grand décalage sensoriel. En revanche, dès que vous montez dans un véhicule et que les mouvements deviennent plus intenses, les points apparaissent automatiquement. Cela simplifie ainsi l’utilisation pour des trajets réguliers en bus, train ou voiture.