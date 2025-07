TUTO – 4 façons simples et rapides de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur intelligent

Mettre à jour le logiciel de votre téléviseur intelligent est essentiel pour bénéficier des dernières fonctionnalités, améliorer la sécurité et garantir une expérience fluide. Que votre Smart TV soit connectée à Internet ou non, plusieurs méthodes simples et rapides peuvent vous permettre d’effectuer ces mises à jour sans difficulté. Voici quatre façons efficaces de garder votre téléviseur à jour !

1. Paramétrer la mise à jour automatique de votre téléviseur intelligent via Internet

La méthode la plus simple et la plus pratique est d’activer la mise à jour automatique. Pour cela, commencez par accéder aux paramètres de votre téléviseur. Selon la marque et le modèle, cette option se trouve souvent dans la section « Assistance » ou « À propos ». Une fois dans cette rubrique, recherchez l’option « Mise à jour du logiciel » ou « Mise à jour système ». Activez la fonction de mise à jour automatique si elle est disponible.

Grâce à cette manipulation, votre téléviseur vérifiera régulièrement la disponibilité de nouvelles versions du logiciel lorsqu’il est connecté à Internet, souvent pendant la mise en veille. Si une mise à jour est détectée, elle sera téléchargée et installée automatiquement, sans que vous ayez à intervenir. Cette méthode garantit que votre téléviseur reste toujours à jour sans effort de votre part.

2. Effectuer une mise à jour manuelle via Internet

Si vous préférez contrôler vous-même le moment de la mise à jour, vous pouvez opter pour la mise à jour manuelle. Pour cela :

Rendez-vous dans les paramètres de votre Smart TV, puis dans la section dédiée à la mise à jour du logiciel.

Choisissez l’option « Rechercher les mises à jour ».

Le téléviseur se connectera alors aux serveurs du fabricant pour vérifier si une nouvelle version est disponible. Si une mise à jour est détectée, vous serez invité à la télécharger et à l’installer. Cette méthode est idéale si vous souhaitez éviter les mises à jour automatiques ou si vous avez besoin de vérifier une mise à jour précise avant de l’appliquer. Attention, veillez à ce que votre téléviseur soit bien connecté à Internet et ne l’éteignez pas pendant le processus pour éviter tout problème.

3. Mettre à jour manuellement votre téléviseur intelligent via une clé USB

Dans certains cas, votre téléviseur peut ne pas être connecté à Internet ou rencontrer des difficultés pour télécharger les mises à jour directement. Dans ce cas, la mise à jour via une clé USB est une excellente alternative. Pour cela :

Commencez par visiter le site web officiel du fabricant de votre téléviseur.

Recherchez la section support ou téléchargement.

Puis, sélectionnez votre modèle exact et votre région pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant.

Une fois le fichier téléchargé, copiez-le sur une clé USB formatée en FAT32, un format compatible avec la plupart des téléviseurs.

Insérez ensuite la clé USB dans le port USB de votre téléviseur.

Dans les paramètres, accédez à la rubrique « Mise à jour du logiciel » ou « Mise à jour système »

» ou « » Par la suite, choisissez l’option de mise à jour via USB.

Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions affichées à l’écran pour lancer l’installation. Cette méthode est particulièrement utile pour les téléviseurs plus anciens ou ceux utilisés dans des zones sans connexion Internet stable.

4. Vérifiez que les applications de votre téléviseur sont aussi à jour

Enfin, n’oubliez pas que la mise à jour du logiciel du téléviseur ne concerne pas uniquement le système lui-même, mais aussi les applications installées. Si certaines applications ne fonctionnent pas correctement ou si vous souhaitez profiter des dernières fonctionnalités, il est important de vérifier les mises à jour disponibles via le magasin d’applications de votre Smart TV, comme le Google Play Store pour les téléviseurs Android.

Pour cela, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez le magasin d’applications sur votre téléviseur

Accédez à la section « Mes applications » ou « Mises à jour »

» ou « » Lancez la mise à jour des applications concernées.

Garder vos applications à jour garantit une meilleure compatibilité avec le système et une expérience utilisateur optimale.

Attention ! Évitez d’éteindre ou de débrancher votre téléviseur pendant toute opération de mise à jour. En effet, une interruption peut endommager le logiciel et entraîner des dysfonctionnements. Par conséquent, prenez le temps nécessaire pour laisser la mise à jour se dérouler complètement.

En suivant ces quatre méthodes simples, vous assurez à votre Smart TV une longévité accrue et un fonctionnement optimal, tout en profitant des dernières innovations proposées par les fabricants. Pour aller plus loin, découvrez nos astuces pour empêcher votre téléviseur de vous espionner.