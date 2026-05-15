TUTO – Comment brancher deux écrans sur un PC avec une sortie HDMI ?

Imaginez un instant que vous puissiez doubler votre surface de travail en un clin d’œil. Par exemple, vous rédigez un document sur un côté pendant que vos sources restent ouvertes sur l’autre. Le confort visuel change radicalement votre quotidien, que vous soyez un professionnel cherchant la productivité ou un gamer en quête d’immersion. Pourtant, une question revient souvent : comment faire quand on ne possède qu’une seule prise HDMI sur sa machine ?

Beaucoup pensent qu’ils sont limités par la connectique physique de leur ordinateur. Détrompez-vous, car des solutions simples existent pour transformer votre configuration actuelle en une véritable station multi-écrans. Dans ce tutoriel, on vous dévoile les secrets techniques pour réussir votre installation sans faire d’erreur matérielle. Vous allez découvrir comment contourner les limitations techniques du HDMI pour gagner en efficacité et en confort.

Pourquoi éviter le simple dédoubleur HDMI ?

Le premier réflexe consiste souvent à acheter un petit boîtier appelé « splitter » ou dédoubleur HDMI. Cet accessoire semble être la solution miracle, mais il cache un piège majeur pour l’utilisateur. En effet, un splitter ne fait que dupliquer le signal électrique vers deux sorties identiques. Autrement dit, vous verrez exactement la même image sur vos deux moniteurs, ce qui ne permet pas de travailler sur deux fenêtres différentes.

Pour bénéficier d’un affichage étendu, votre système doit pouvoir envoyer deux flux vidéo distincts. Le matériel doit donc être capable de gérer deux signaux séparés depuis votre carte graphique. C’est pour cette raison que vous devez impérativement exploiter les autres ports disponibles sur votre machine. Utiliser les technologies USB-C, DisplayPort ou même le vieux VGA devient alors une nécessité technique.

Utiliser le port USB-C pour un second affichage

Si vous possédez un ordinateur récent, la solution se trouve probablement dans votre port USB-C. En effet, de nombreux modèles modernes intègrent ce que l’on appelle le « DisplayPort Alt Mode« . Cette technologie permet de faire transiter un signal vidéo haute définition à travers une prise USB classique. Il vous suffit alors de vous équiper d’un adaptateur USB-C vers HDMI ou d’un hub multifonction pour créer une nouvelle sortie vidéo.

La mise en place est extrêmement rapide et ne demande aucune compétence technique particulière. Vous commencez par brancher votre premier moniteur directement sur la prise HDMI native de votre PC. Ensuite, vous connectez votre adaptateur ou votre hub sur le port USB-C libre de votre machine. Il ne vous reste plus qu’à relier le câble HDMI de votre second écran à cet adaptateur pour que le signal circule.

Exploiter le DisplayPort ou le port VGA

Regardez attentivement l’arrière ou les côtés de votre ordinateur pour repérer des connecteurs supplémentaires. Le DisplayPort est très courant sur les PC fixes et les ordinateurs portables professionnels. Ce port est capable de transporter des résolutions très élevées et se connecte facilement à un écran secondaire. Vous pouvez utiliser un câble DisplayPort direct ou un adaptateur spécifique vers HDMI si votre moniteur ne possède que ce type d’entrée.

Sur des machines plus anciennes, vous trouverez peut-être une prise VGA, reconnaissable à sa forme trapézoïdale et ses broches bleues. Bien que cette technologie soit analogique, elle reste parfaitement fonctionnelle pour un usage de bureautique standard. En utilisant un câble VGA ou un adaptateur VGA vers HDMI, vous pouvez redonner vie à un vieil écran. L’ordinateur gérera alors parfaitement la répartition entre la sortie numérique HDMI principale et la sortie secondaire.

Configurer l’affichage sous Windows pour une productivité maximale

Une fois le branchement physique terminé, votre système d’exploitation doit prendre le relais pour organiser l’espace. Un simple clic droit sur un espace vide de votre bureau vous permet d’accéder aux « Paramètres d’affichage« . C’est ici que la magie opère en sélectionnant l’option « Étendre ces affichages » dans la section dédiée. Cette manipulation transforme vos deux écrans en une seule et unique grande surface de travail continue.

Pour que l’expérience soit fluide, vous devez faire correspondre la position virtuelle des écrans avec leur place réelle sur votre bureau. Dans le menu de configuration, vous pouvez faire glisser les icônes représentant vos moniteurs pour les aligner correctement. Pour les plus pressés, le raccourci clavier « Windows + P » est une méthode ultra-rapide. Il ouvre un menu latéral qui vous permet de basculer instantanément entre le mode miroir et le mode étendu selon vos besoins du moment.

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