Star Wars Outlaws : Ubisoft nous emmène dans les étoiles avec une nouvelle vidéo de gameplay

Avec Summer Games Fest et Xbox Games Showcase, juin 2024 a été riche en bandes-annonces de jeux et de vidéos de gameplay. Ubisoft est également de la partie, en dévoilant ses prochaines pépites durant sa conférence Ubisoft Forward. L’éditeur français a alors donné le coup d’envoi de son évènement avec sans doute son plus gros blockbuster de l’année : Star Wars Outlaws. Dans une vidéo de gameplay de 10 minutes, on peut suivre les premiers voyages de la contrebandière Kay Vess à travers la galaxie. De quoi nous mettre déjà des étoiles dans les yeux !

10 minutes qui en disent long

Les premières minutes de la vidéo s’ouvrent alors sur une gigantesque base spatiale. L’héroïne de Star Wars Outlaws, Kay Vess, déambule dans tous les recoins de l’aéronef, présentant ainsi un monde semi-ouvert. Puis, elle prend place dans un vaisseau et parcourt l’espace avant de se poser sur la planète Tatooine. Grâce à ces séquences, les développeurs ont prouvé la possibilité de quitter une planète, voyager dans l’espace et atterrir sur une autre avec facilité. Ici, pas besoin de commandes compliquées : tout se fait de façon fluide et simple, comme dans les films.

En compagnie de son compagnon Nix, Kay Vess voyage de planète en planète et découvre des paysages aussi vastes que variés. Elle peut piloter aisément un vaisseau pour sillonner l’espace, ou encore une moto pour parcourir le désert. Au fil du jeu, elle peut accumuler des capacités grâce aux conseils des mentors. Les scènes d’infiltration sont également fluides : Kay Vess n’a pas de sabre laser, mais les joueurs peuvent compter sur son ingéniosité pour déjouer la vigilance des gardes.

Star Wars Outlaws : 30 heures seulement ?

Cette fois, Ubisoft abandonne sa formule “monde ouvert” pour que les joueurs ne se perdent pas dans l’infinité de la galaxie. À la place, le studio français préfère miser sur un gameplay linéaire, avec de petits détails pour maximiser l’immersion. Le directeur créatif d’Ubisoft, Julian Gerighty, a d’ailleurs précisé que Star Wars Outlaws peut être bouclé en seulement 30 heures. Ce qui est largement plus court qu’un Assassin’s Creed.

“Nous avons décidé très tôt que la quête principale de Star Wars Outlaws durerait environ 25 à 30 heures. Comptez 50 à 60 heures de jeu si vous êtes collectionneur. C’est une bonne durée de vie, surtout si vous avez une famille ou si vous travaillez. Ce n’est pas une odyssée de 200 heures comme Assassin’s Creed : nous avons ainsi pu nous concentrer sur les détails”, affirme Julian Gerighty.

Star Wars Outlaws sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 30 août 2024. En attendant, appréciez les 10 minutes de gameplay dans la vidéo ci-dessous :