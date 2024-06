Xbox Games Showase 2024 : Microsoft surprit les fans avec trois nouvelles consoles Xbox Series

Clap de fin pour le Xbox Games Showcase 2024. L’événement vidéoludique annuel de Xbox a été riche en jeux de tous genres, au plaisir des fans de la console verte. Mais pas seulement : à la fin de la conférence, Microsoft a dévoilé non pas une, mais trois nouvelles versions de ses consoles next gen. Elles compléteront la gamme des Xbox Series, et seront disponibles vers l’été 2024.

Xbox Series X édition digitale

Pour s’adapter à tous les budgets, Microsoft suit la même démarche marketing que celle de sa consœur bleue. La firme a donc annoncé fièrement l’arrivée d’une nouvelle version de sa Xbox Series X. Cette fois, la console se débarrasse de son lecteur de disque pour ne faire tourner que des jeux dématérialisés.

Côté specs, la console reste identique à l’actuelle Xbox Series X. Que ce soit la taille, l’espace de stockage ou les performances graphiques, tout est similaire. Néanmoins, elle est légèrement moins chère que sa grande sœur, et sera également disponible en version blanche. Si vous êtes conquis par cette nouvelle console, vous pouvez vous la procurer cet été au tarif de 499,99 euros (contre 549,99 euros pour la version « classique »).

De nouvelles Xbox Series avec plus de stockage

Microsoft a également pensé aux joueurs les plus exigeants en termes de stockage. Elle a alors dévoilé une nouvelle option de sa Xbox Series X classique, baptisée Galaxy Black Special Edition. Cette dernière sera disponible en version noire, ornée de petites paillettes vertes à l’image de Microsoft. Elle s’équipe également d’un stockage interne de 2 To, soit deux fois plus de stockage que sa grande sœur. Les performances restent toutefois similaires. De nouvelles manettes sans fil assorties à la couleur de la console seront également de la partie.

Si vous voulez acheter la Xbox Series X – 2To Galaxy Black Special Edition, sachez qu’elle est annoncée au tarif de 649,99 euros.

Enfin, Microsoft annonce une nouvelle Xbox Series S de couleur blanche, cette fois avec 1 To de stockage. Elle sera disponible prochainement sur le marché pour la modique somme de 349,99 euros (à titre de comparaison, la Xbox Series S avec 512 Go de stockage coûte 299,99 euros).

Les voici :