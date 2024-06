Tineco FLOOR ONE Stretch S6 – Une propreté inégalée facilement accessible !

Le spécialiste de l’entretien domestique, Tineco, introduce son tout dernier ajout à sa gamme : le FLOOR ONE Stretch S6. Ainsi, c’est un aspirateur sans fil innovant, conçu pour atteindre les coins les plus difficiles et offrir un nettoyage inégalé.

Une conception innovante pour une meilleure maniabilité

Le FLOOR ONE Stretch S6 se démarque par sa capacité unique de glisser facilement sous les meubles. De plus, son design plat et inclinable à 180° en est la raison principale. En outre, son système de séparation des eaux usées assure une forte aspiration et protège le moteur. Cela garantit de meilleures performances, même lorsque l’aspirateur est à plat. Il cache une autre petite surprise. En effet, son étage, seulement à 5,1 pouces de hauteur, lui permet de passer aisément sous vos lits et sofas.

Le système d’auto-nettoyage

En plus de son design, le système d’auto-nettoyage FlashDry de Tineco offre une commodité sans égal. Il nettoie et sèche la brosse automatiquement. Après un lavage à l’eau chaude à 70°C, le système sèche la brosse à la même température, éliminant les mauvaises odeurs et empêchant la moisissure.

La Technologie MHCBS™

La technologie MHCBS™ de Tineco garde la brosse toujours propre en fournissant de l’eau fraîche tout le temps, assurant ainsi des sols impeccablement nettoyés.

Un confort d’utilisation optimal

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 est conçu pour offrir un confort d’utilisation optimal. Ses mini roues d’assistance, son réservoir d’eau positionné au-dessus de la tête de brosse pour réduire le poids, et son design pivotant à 45° rendent le nettoyage une tâche agréable plutôt que fastidieuse.

Points majeurs du Tineco FLOOR ONE Stretch S6

Ce nouveau venu de Tineco offre une autonomie jusqu’à 40 minutes, et avec son réservoir d’eau de capacité 0,72 L, vous n’avez plus besoin de le vider aussi souvent pendant le nettoyage. Il est parfait pour nettoyer de grandes surfaces sans interruption.

Le Tineco FLOOR ONE Stretch S6 est maintenant disponible au prix de 599€. Vous pouvez le découvrir et l’acheter sur le site web de Tineco et sur Amazon.

Ne manquez pas l’occasion de transformer votre routine de nettoyage en une expérience impeccable avec le FLOOR ONE Stretch S6. N’hésitez pas à partager votre expérience et vos opinions avec nous !