NBA 2K26 arrive, on connaît déjà les athlètes en couverture de chaque édition ! 

Nouvelle saison NBA, nouveau jeu NBA ! L’éditeur 2K et le développeur Visual Concepts ont annoncé NBA 2K26 pour PS5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Le nom de tous les athlètes qui vont apparaître sur la couverture sont également été dévoilés, ainsi que les différentes éditions disponibles pour le nouvel opus. On fait le point.

NBA 2K26 : une édition spéciale pour les collectionneurs

Il y a quelques heures, 2K Sports a officiellement donné le coup d’envoi de la saison vidéoludique de NBA avec 2K26, considéré comme le titre le plus ambitieux de la série à ce jour. Cette fois, le jeu se décline en quatre éditions : Standard Edition, WNBA Edition, Superstar Edition et Leave No Doubt Edition.

La première information qui a fait réagir la communauté concerne les athlètes en couverture. Shai Gilgeous‑Alexander, tout juste sacré MVP de la saison et des Finales NBA, illustrera la couverture de NBA 2K26 Standard Edition. À ses côtés, Angel Reese, la fameuse étoile montante de la WNBA, prête son image sur la couverture de la WNBA Edition. Enfin, le Hall of Famer Carmelo Anthony est à l’honneur sur la couverture de la Superstar Edition, célébrant sa carrière légendaire. Quant à la Leave No Doubt Edition, elle regroupe les trois icônes avec une pléthore de bonus in‑game.

Côté gameplay, NBA 2K26 met l’accent sur l’immersion. Grâce à la technologie ProPLAY, les animations et les mouvements bénéficient d’une fluidité encore jamais vue, en particulier sur les dernières générations de machines. Les modes MyCAREER et MyTEAM profitent également de nombreuses améliorations, avec plus de scénarios lors des modes solo et multijoueur. Enfin, le jeu prend en charge le cross‑play, mais uniquement entre PS5 et Xbox Series.

NBA 2K26 sortira à l’international le 6 septembre 2025 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Nintendo Switch et Switch 2. Ceux qui achètent l’édition Superstar ou l’édition Leave No Doubt bénéficieront d’un accès anticipé à partir du 29 août.