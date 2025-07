HUBER+SUHNER VITA 67.3 : performance et fiabilité exceptionnelles

La connectivité RF évolue avec le lancement par HUBER+SUHNER de sa nouvelle gamme d’interconnexions VITA 67.3. Cette nouveauté vise à offrir plus de performance et de compacité aux industries de l’aérospatiale et de la défense. Découvrez comment ces solutions innovantes répondent aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

Une innovation compacte pour l’aérospatiale et la défense

La nouvelle gamme HUBER+SUHNER VITA 67.3 est conçue pour minimiser la taille sans compromettre la fiabilité. Grâce à la technologie exclusive MINIBEND® sans soudure, ces interconnexions garantissent un routage de câble serré. Cela permet un gain de place précieux dans les systèmes exigeants comme dans l’aéronautique.

La norme VITA 67.3 offre une transmission haute fréquence sécurisée. Elle réduit la complexité des câblages tout en assurant une évolutivité des systèmes. Grâce à cette innovation, les ingénieurs gagnent en flexibilité lors de la conception.

Les avantages clés des interconnexions HUBER+SUHNER VITA 67.3

Assemblages RF prêts à l’emploi : interfaces SMPM, SMPS, NanoRF, hybrides RF/fibre optique, livrés rapidement.

: interfaces SMPM, SMPS, NanoRF, hybrides RF/fibre optique, livrés rapidement. Large choix de câbles et connecteurs : jusqu’à 65 GHz, idéaux pour toutes les applications dès la conception.

: jusqu’à 65 GHz, idéaux pour toutes les applications dès la conception. Câbles à faible perte : options compactes 0,047 et 0,086, pour une performance optimale même dans les espaces réduits.

: options compactes 0,047 et 0,086, pour une performance optimale même dans les espaces réduits. Assemblages conformes : qualité garantie par le respect de la norme IPC/WHMA-A-620 Classe 3.

: qualité garantie par le respect de la norme IPC/WHMA-A-620 Classe 3. Livraison express : production dédiée pour recevoir des assemblages sur commande en seulement quatre semaines.

Des solutions RF et fibre optique pour environnements exigeants

Grâce à l’intégration des contacts NanoRF, SMPM et SMPS, HUBER+SUHNER propose la gamme la plus large sur le marché. Les solutions conviennent aux circuits imprimés et châssis, pour une connexion fiable même dans les conditions les plus difficiles.

Le fournisseur suisse se distingue notamment en offrant un guichet unique pour les interconnexions RF et fibre optique. Grâce à cela, son expertise garantit une qualité et une longévité, y compris dans les environnements hostiles, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des boîtiers.

En conclusion, la gamme HUBER+SUHNER VITA 67.3 révolutionne la connectivité RF pour l’aérospatiale et la défense. Elle combine performance, compacité et fiabilité. Les ingénieurs et industries bénéficient ainsi d’innovations adaptées à leurs besoins exigeants. Adoptez des solutions robustes pour gagner en efficacité et sécurité dans vos projets.

