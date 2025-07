Ghost of Yōtei aura son propre State of Play !

Il y a un mois, PlayStation a dévoilé l’arrivée d’un State of Play consacré à Ghost of Yōtei pour le mois de juillet. Pourtant, la firme bleue s’est gardée de révéler la date exacte de l’événement…jusqu’à aujourd’hui. C’est donc officiel : le fameux State of Play aura lieu ce jeudi 10 juillet dans la soirée, avec aux micros les directeurs créatifs de Sucker Punch, Jason Connell et Nate Fox.

State of Play spécial Ghost of Yōtei : une dernière avant la sortie ?

Il ne reste plus que trois mois avant le lancement de Ghost of Yōtei, la suite spirituelle du célèbre jeu de Sucker Punch. Justement, le studio veut frapper fort avec son exclusivité PlayStation, et c’est pour cela que cette dernière a décidé d’organiser un évènement dédié entièrement au jeu pour ce mois.

Ghost of Yōtei bénéficiera donc de son propre State of Play ce jeudi 10 juillet à 23 h (CEST). Cet événement semble donc être la dernière grande démonstration publique avant la sortie du jeu, le 2 octobre prochain. Le live durera une vingtaine de minutes, pendant lequel le studio dévoilera de larges extraits de gameplay, commentés par les directeurs créatifs Jason Connell et Nate Fox.

Rendez-vous donc ce jeudi sur les chaînes officielles de PlayStation, et plongez en profondeur dans l’univers enneigé du Mont Yōtei. En attendant, appréciez l’annonce dans la vidéo ci-dessous :

Atsu, une héroïne en quête de vengeance

Dans Ghost of Yōtei, les joueurs incarnent Atsu, une jeune guerrière. Cette dernière est animée par une soif de vengeance après le massacre de sa famille. Son parcours la mènera à traquer les responsables, les redoutables hors-la-loi du “Six de Yōtei ».

Le State of Play mettra également en lumière les nouvelles mécaniques de combat et d’exploration dans Ghost of Yōtei. “En plus de partager davantage sur la quête de vengeance d’Atsu, nous sommes impatients de présenter ses nouvelles armes, de nouvelles façons de personnaliser votre voyage aux confins du Japon, de nouveaux modes spéciaux, et bien plus encore.”