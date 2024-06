Révolution audio Shokz : OpenFit Air et OpenSwim Pro pour des performances optimisées !

Amateurs de technologies et sportifs aguerris, la marque Shokz sort les grands jeux. En effet, elle propose deux nouvelles références technologiques incontournables : l’OpenFit Air et l’OpenSwim Pro. Ces produits sont conçus pour optimiser vos performances, que ce soit pendant vos séances de sport ou dans votre quotidien. Disponibles dès le 5 juin 2024, ces bijoux de technologie promettent une expérience immersive et connectée.

Des écouteurs conçus pour le quotidien

Visant à répondre aux besoins des consommateurs les plus actifs, Shokz nous offre avec les OpenFit Air une immersion sonore sans précédent. Par ailleurs, ces écouteurs à oreilles libres bouleversent le marché avec leur design moderne et léger. De plus, leur capacité à nous garder connectés à notre environnement est remarquable. Ainsi, ils offrent une expérience d’écoute unique tout en restant conscients de ce qui nous entoure.

La technologie Shokz DirectPitch™ garantit une qualité sonore riche et précise, et l’algorithme OpenBass™ Air vient enrichir les basses pour offrir un son véritablement intense. Avec trois coloris disponibles, ces écouteurs offrent une variété de choix. Leur autonomie de 28 heures, dont 6 hors étui, garantit une utilisation prolongée. De plus, leur capacité de charge rapide en fait le compagnon idéal pour toutes vos activités, qu’elles soient professionnelles ou de loisirs.

OpenSwim Pro : Un casque pour les sportifs exigeants

L’OpenSwim Pro est une véritable pépite technologique pour les athlètes cherchant à maximiser leurs performances. En outre, ce casque hybride allie technologie de conduction osseuse, compatibilités Bluetooth et MP3. Il offre une flexibilité d’écoute maximale, que vous soyez sur terre ou sous l’eau, grâce à sa conception étanche (norme IP68). Ce casque est non seulement solide et durable grâce à son alliage nickel-titane. Il est également extrêmement confortable avec sa composition en silicone souple.

Avec son autonomie de 9 heures et sa technologie audio PremiumPitch™ 2.0+ offrant un son puissant et des graves profonds, l’OpenSwim Pro s’adapte à toutes les situations.

Etes-vous prêt à franchir une nouvelle étape dans votre expérience audio avec Shokz ? Que vous recherchiez le confort sonore quotidien avec l’OpenFit Air. Ou que vous souhaitiez optimiser vos performances sportives avec l’OpenSwim Pro, Shokz semble avoir la solution pour vous.

N’hésitez pas à partager vos réactions et vos attentes.