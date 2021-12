Casque VR Apple : une détection avancée des gestes des mains grâce à des capteurs 3D

Le début de semaine a été rythmé par moult informations concernant les produits d’Apple à venir pour l’année 2022, et notamment le premier casque VR. Cela semble continuer de plus belle étant donné que Ming-Chi Kuo vient d’annoncer plus de détails concernant ce produit. L’analyste a en effet dévoilé qu’il serait doté d’un système de détection avancée des gestes des mains grâce à des capteurs 3D.

Crédit photo : Antonio De Rosa

La détection des gestes des mains pour le casque VR d’Apple

Un peu plus tôt dans la semaine, Ming-Chi Kuo est venu souligner que le premier casque de réalité mixte (AR et VR) d’Apple serait plus confortable que les produits concurrents. L’informateur n’en est cependant pas resté à cette simple annonce. Dans une nouvelle note aux investisseurs, vue par le site 9to5Mac, l’analyste de chez TF International Securities est venu dévoiler un des systèmes intégrés à ce produit.

Ainsi, Ming-Chi Kuo a déclaré que la firme à la pomme prévoit un système innovant de détection des gestes et des mouvements. Pour cela, Apple aurait implémenté sur son casque AR/VR des capteurs 3D plus avancés que ceux des iPhone et des iPad utilisés pour Face ID. Dans les détails, quatre ensembles de capteurs 3D seraient au programme (contre un pour l’iPhone). Outre le fait de détecter des gestes, cela permettrait au casque de détecter des objets avec plus de précision que la caméra TrueDepth.

« Nous prévoyons que la lumière structurée du casque AR/VR peut détecter non seulement le changement de position de la main de l’utilisateur ou d’autres personnes et de l’objet devant les yeux de l’utilisateur, mais aussi le changement de détail dynamique de la main (tout comme la Face ID de l’iPhone/la lumière structurée/Animoji peut détecter le changement d’expression dynamique de l’utilisateur) », déclare Ming-Chi Kuo. Il ajoute d’ailleurs que « la capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante (par exemple, la détection de la main de l’utilisateur, du poing serré à l’ouverture, et du ballon [image] dans la main qui s’envole) ».

L’analyste précise par la suite les capteurs 3D intégrés à ce casque de réalité mixte Apple permettrait d’avoir un champ de vision (FOV) accru. Cela permettrait ainsi au produit de voir des objets jusqu’à 200 % plus loin que Face ID. Pour finir, le casque disposerait du suivi des yeux, de reconnaissance de l’iris, de contrôle vocal, de détection de la peau, de détection des expressions faciales et de détection spatiale.

/sép

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple : un casque de réalité virtuelle axé sur le jeu vidéo, les médias et la communication en 2022 !