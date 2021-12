devolo Magic 2 WiFi next : étendez votre réseau simplement – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Après le fauteuil de bureau Secretlab, place au neuvième jour de ce calendrier de l’Avent des idées cadeaux ! Aujourd’hui, nous vous présentons une solution pour améliorer votre réseau WiFi domestique, sans vous prendre la tête.

devolo Magic 2 WiFi next : une solution pour étendre votre couverture Internet

Comme à son habitude, devolo ne propose pas qu’un seul produit. Sa gamme Magic 2 WiFi next s’articule donc autour de modules que l’on retrouve à travers différentes configurations. Il y a d’un côté le module baptisé « Magic 2 LAN » qui apporte le CPL et de l’autre le module « Magic 2 WiFi » qui vient le compléter avec du WiFi mesh.

Les adaptateurs devolo Magic 2 WiFi next se présentent sous la forme de prises à brancher dans n’importe quelle prise de courant de votre installation électrique. Le kit devolo Magic 2 WiFi next est extrêmement simple à configurer et à paramétrer. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles il est particulièrement bien adapté aux débutants.

À gauche, le Magic 2 LAN ; À droite, le Magic 2 WiFi

L’application mobile devolo Home Network permet de configurer simplement le réseau mesh et permet aussi de profiter de quelques options supplémentaires comme le contrôle parental ou l’accès au réseau par des invités.

CPL et répéteur WiFi mesh : pas besoin de choisir

La fonction Mesh du devolo Magic 2 WiFi est désormais dotée de l’Access Point Steering. Cette fonction se connecte automatiquement au point d’accès WiFi le plus puissant à proximité, permettant à un utilisateur de bénéficier d’une connexion optimale, même s’il se déplace chez lui.

De plus, deux ports Ethernet Gigabit sont présents sur chaque adaptateur. Il est ainsi possible de brancher ordinateurs, Smart TV, consoles de jeu ou box TV en filaire pour bénéficier de meilleures performances alors même que la box internet est éloignée de l’appareil. Un câble Ethernet est fourni avec le kit.

Le kit de base du devolo Magic 2 WiFi next est commercialisé à un tarif de 199,99 €.

Produit disponible sur devolo Magic 2 WiFi next : Starter Kit CPL WiFi le plus rapide du monde (2400 Mbits/s, 3 ports Ethernet Gigabit) idéal télétravail et streaming, prises françaises

Voir l'offre 149,93 €

Envie d’en savoir plus ? Découvrez notre test du Devolo Magic 2 WiFi : un record du monde de vitesse ?