Test – Devolo Magic 2 WiFi : un record du monde de vitesse ?

Publicité

Les Devolo Magic 2 WiFi, la marque revient avec la mouture « la plus rapide du monde » de CPL. Avec une double fonction, le CPL évidemment, mais également le WiFi. La solution idéale pour enfin mettre de côté vos problèmes de réseaux.

Présentation des Devolo Magic 2 WiFi

Devolo propose des CPL qui ne sont pas vraiment discrets, ils sont vraiment imposants. Ils vont être difficiles à masquer. Néanmoins, ils proposent un avantage certain, c’est la présence d’une prise électrique qui évite la perte d’une prise. On retrouve également deux prises Ethernet sur les deux modules auxiliaires.

Les Devolo Magic 2 WiFi sont les premiers CPL à embarquer la norme Gigabit Home Networking (ou G.hn), avec un débit théorique jusqu’à 2400 Mb/s

WiFi sur Devolo Magic 2 WiFi

En termes de WiFi, ils sont équipés en WiFi Mesh, ce qui permet de toujours avoir le WiFi sans décrochage ou besoin de changer de WiFi. De plus avec la fonctionnalité d’Access Point Steering, vous aller automatique basculer d’un CPL à autre en fonction de la meilleure qualité de réseau.

Publicité

Il est également équipé de la technologie multi-utilisateur MIMO, celle-ci permet de gérer le débit entre les équipements en fonction de si vous faites du jeu en ligne ou si vous êtes simplement sur les réseaux sociaux.

Application et interface web



Devolo propose de visualiser et d’effectuer des opérations simples via un logiciel Devolo Cockpit. On a la possibilité notamment de voir l’ensemble de son réseau ainsi la vitesse des échanges en direct.

Sinon vous avez la possibilité de régler de nouveau paramètre via une interface web individuelle à chaque CPL. Vous avez la possibilité de configurer le WiFi (réseau invité, Mesh, planification…), la partie CPL, ainsi que la partie LAN. Enfin, on retrouve une partie système avec les températures, les versions du microprogramme, l’heure, la configuration des LED…

L’interface est bien pensée et permet une configuration précise de son matériel au plus grand nombre.

Débit et couverture WiFi

La couverture WiFi promet de couvrir 180m², en pratique la promesse est tenue. Néanmoins, elle dépendra toujours de la configuration de votre logement, mais si vous ne vivez pas dans un bunker. En termes de débit voici différents tests que nous avons réalisés :

1er test en LAN de 1 minute sur Fast :

2ème test en LAN sur testmy.net :

3ème test en LAN de téléchargement d’un fichier de 17Go en local du NAS vers un PC :

4ème test en LAN d’upload d’un fichier de 17 Go du PC vers le NAS :

5ème test en WiFi avec un Note 9 via nPerf:

On obtient de très bons résultats en pratique, pour information il y’a une fibre 1Gbp/s en entrée. Le débit dépend aussi de votre raccordement à internet.

Conclusion

Les Devolo Magic 2 WiFi sont vraiment performant, avec une grande polyvalence (il est possible de rajouter des modules additionnels). Le Starter kit est disponible à 199.99€ et notre kit que nous avions en test, le multiroom est disponible à 299.99€, avec 3 ans de garantie.

Produit disponible sur devolo Magic 2 WiFi next : Kit CPL WiFi Multiroom le plus rapide du monde (2400 Mbits/s, 5 ports Ethernet Gigabit) idéal télétravail et streaming

Voir l'offre 299,99 €

Devolo Magic 2 WiFi 299.99€ 8 Design 7.0/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Débits 8.0/10

















WiFi 8.0/10

















Points positifs De bon débit

Avec une prise

WiFi

3 ans de garantie

l'interface Web Points négatifs Imposant ACHETER

Publicité