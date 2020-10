Tintin : un nouveau film en préparation, réalisé par Patrice Leconte

Publicité

Six ans après son film Une heure de tranquillité avec Christian Clavier, le réalisateur des Bronzés et du Magasin des suicides revient avec un nouveau film. Il s’agira cette fois d’une adaptation de bande dessinée. Et pas n’importe laquelle : une adaptation d’une aventure de Tintin.

Leconte veut adapter Les Bijoux de la Castafiore

C’est une nouvelle qui est parvenu au journal Nice-Matin dimanche dernier. Le réalisateur était alors au Monte-Carlo Film Festival où il s’est vu remettre un prix d’honneur pour sa carrière. Et c’est lors d’une interview pour le journal qu’il a dévoilé l’information d’une adaptation en cours de Tintin. Plus précisément, il s’agit d’une adaptation du tome Les Bijoux de la Castafiore. Ce sera la troisième adaptation live de Tintin après Le Mystère de La Toison d’or et Les Oranges bleues.

Le récit de ce tome, en huis-clos, repose sur une histoire de vol. La cantatrice Biance Castafiore arrive au château de Moulinsart. Cette dernière ne peut pas se séparer des bijoux, et l’un d’eux va être volé. Qui a pu faire cela… ?

Au niveau du casting, qu’il souhaite 5 étoiles, Leconte a déjà trouvé son Castafiore et son Haddock:

Le projet est entre autres d’imaginer que le moindre petit rôle est tenu par quelqu’un de connu. On a notre Castafiore et Haddock. Patrice Leconte, Nice-Matin

Une négociation difficile des droits

Mais Leconte dit également pour Nice-Matin que les droits de la bande dessinée sont compliqués à obtenir :

Un jeune producteur est en train de dealer avec les États-Unis les droits des Bijoux de la Castafiore. Il m’a confié le projet et je trouve ça formidable ! Paramount France est collé au plafond de bonheur. […] Ça coince un peu pour une histoire de droits avec Paramount et tout ça, mais ça va se débloquer. Je fais un film en février donc, idéalement, ce serait après. Patrice Leconte, Nice-Matin

Pour être plus précis, selon Le Figaro, les négociations « sont au point mort. Et non pas avec les héritiers mais avec les Américains qui possèdent les droits. ».

Rappelons, en effet, que Steven Spielberg a adapté Tintin en long-métrage d’animation en 2011, sous le titre Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne.