Test – Razer Productivity Suite : des périphériques pour les pros

Nous connaissons tous Razer pour leurs périphériques destinés aux gamers. La célèbre marque vient de prendre un tournant (mémorable ?) en entrant dans l’univers professionnel. En tout cas, leur but est de remplacer ces vieux claviers tout moches livrés dans la plupart des cas avec l’ordinateur. Cette suite sera-t-elle aux attentes des professionnels et des entreprises en général ? Réponse ci-dessous !

Nous avons donc reçu la Productivity Suite de chez Razer à la rédaction. Ils sont passés au banc de tests et nous ont révélé quelques atouts très appréciables. Celle-ci se compose de trois périphériques donc :

Le Razer Pro Type : le clavier (149,99 €) ;

Le Razer Pro Glide : le tapis de souris (11,99 €) ;

La Razer Pro Click : la souris (109,99 €).

Ces trois périphériques de la Productivity Suite fonctionnent très bien ensemble. L’achat de ces trois périphériques peut couter relativement cher. Néanmoins, est-ce que le prix justifie la qualité ?

Du grand Razer

Une fois installés, la productivity suite créer un style très premium et très jolie à observer. La couleur blanche des produits change du noir et vert classique chez Razer. Le rétroéclairage blanc est de toute beauté et ajoute un petit plus au design. Néanmoins, vous serez bridé qu’à cette couleur. Est-ce un mal ? De notre côté nous avons adoré le choix du blanc, nous voyons mal les entreprises avec du RGB (Jackie Tuning) de partout sur le bureau (à moins que vous soyez un gamer ?).

Razer Pro Type

Niveau ergonomie, nous avons apprécié la matière des touches du clavier Pro Type. La course des touches est très courte ce qui permet d’être rapide dans du traitement de texte. Ce clavier possède des touches mécaniques Orange de chez Razer. Pour ce qui est du rétroéclairage, celui-ci permet d’illuminer suffisamment les touches lorsque nous sommes dans une pièce sombre. Cependant, nous donnons un carton rouge sur l’absence du repose-poignet. Dans ce cas-là, le clavier possède trois positions réglables à vos souhaits, mais la hauteur du clavier casse beaucoup poignet et nous déranges au bout de quelques heures d’utilisation. Il dispose d’un dongle USB à brancher sur votre ordinateur pour qu’il soit capté. D’ailleurs, le Pro Type possède également une connectivité Bluetooth qui permet de l’utiliser sur quatre appareils maximum. Le poids de ce clavier lui permet de ne pas bouger lorsque vous l’utiliserez.

Razer Pro Click & Glide

L’ergonomie de la souris Pro Click de chez Razer est pour nous la mieux réussie. Nous apercevons qu’ils ont tout fait pour que l’utilisateur l’utilise pendant de longues heures. Le revêtement est un peu rugueux ce qui permet de ne pas glisser lorsque les mains sont un peu moites. Sa forme lui permet de sécuriser l’utilisateur pour empêcher tout risque de tendinite ou de syndrome du canal carpien. Celle-ci est conçue pour éviter tout inconfort au niveau de la paume de la main grâce à un rallongement plastique qui est très appréciable au quotidien. La souris, comme le clavier possède un dongle ainsi qu’une connexion Bluetooth pour la coupler à quatre appareils.

Une bonne sourie d’utilise avec un bon tapis de souris et ça, Razer l’a bien compris avec le Razer Pro Glide. Ce tapis de souris assorti aux périphériques utilise une matière micro tissé antidérapant avec de la mousse épaisse. Celui-ci propose un confort que ça soit pour la main qu’à l’utilisation. En soi cette productivity suite est très bonne même si le repose-poignet nous manque sur le clavier Pro Type de chez Razer.

À l’utilisation

Nous avons pu essayer la productivity suite pendant une quinzaine de jours. L’utilisation des trois produits se révèle être un atout puissant pour notre productivité. La collaboration entre Razer et Humanscale porte ses fruits et ça se ressent au fil du temps. La souris accompagnée du tapis de souris forme un duo sensationnel avec un confort d’utilisation que nous n’avons pas eu avec la MX Verticale de chez Logitech. Le clavier est quant à lui superbe et très agréable à utiliser, mais gâché par un repose-poignet inexistant. Il serait plus judicieux de faire un clavier moins haut ou alors inclure un repose-poignet. En finalité, cette productivity suite est parfaite pour les entreprises et professionnels.

Nous avons relevé le gros point faible de ce clavier (la hauteur) qui casse le poignet. Néanmoins, nous avons oublié de préciser au niveau des branchements pour recharger les appareils. Le Razer Pro Type possède un port USB-C afin qu’il se recharge rapidement. En ce qui concerne la Razer Pro Click, celle-ci se recharge quant à elle en micro USB propriétaire. Nous avons essayé de brancher d’autres câbles, mais aucun d’entre eux n’arrivait à entrer. Pour fonctionner, vous aurez besoin de brancher les deux dongles fournis avec la souris et le clavier.

Razer Productivity Suite 8.6 Razer Pro Type 7.0/10

















Razer Pro Glide 9.0/10

















Razer Pro Click 9.9/10

















Points positifs La frappe très agréable

Le design

Blancheur extrême

Ergonomie

Batterie Points négatifs Hauteur du clavier (un repose-poignet serait nécessaire)

Obligation d'utiliser les deux dongles

Clavier en USB-C

Souris en micro-USB propriétaire