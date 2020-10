5 produits Tech pour réduire sa facture cet hiver !

Publicité

En même temps que l’hiver approche, les températures commencent à baisser. De ce fait la dépense énergétique augmente. Eau chaude, chauffage, électricité, tout y passe. Cependant, aujourd’hui, avec le progrès technologique, il existe de nombreuses solutions Hightech pour réaliser des économies d’énergie. Thermostat connecté, Chauffage intelligent, les solutions sont nombreuses et abordables !

Faire des économies d’eau avec un simple pommeau de douche

Cela peut paraître trop simple, mais la solution du pommeau de douche est souvent un excellent moyen de réaliser des économies. En effet, différents modèles offres des alternatives aux jets traditionnels et permettent d’économiser plusieurs litres d’eau par passage à la douche !

En premier lieu, on retrouve les économiseurs de douche, qui ajoutent des fines bulles d’air à l’eau. Avec ces pommeaux, il y a donc moins d’eau qui sort puisqu’une partie est remplacée par de l’air. Une méthode simple et efficace pour réduire sa consommation d’eau et d’énergie !

D’autres modèles proposent également d’indiquer un suivi en direct de l’eau consommée ! La start-up française Hydrao offre un pommeau de douche aux LEDs évolutives qui changent de couleur tous les 10 litres d’eau consommés ! Un excellent moyen de rendre compte de la consommation d’une douche, notamment avec des enfants qui ne comprennent pas encore la notion d’économie d’eau. Avec ce système, la start-up française annonce faire économiser en moyenne 130€ d’eau par personne chaque année !

Les prises de courant intelligentes pour contrôler sa consommation

Outre la consommation en éclairage qui augmente à cause du manque de lumière en hiver, de nombreux appareils restent constamment branchés à une prise. Cependant, certains de ces appareils consomment, même lorsque l’on croit qu’ils sont entièrement éteints ! Pour pallier cette dépense d’énergie inutile, il existe des prises intelligentes. Une fois branchées, elles sont contrôlables à distance et permettent de mettre totalement hors tension un appareil, même à distance ! Un excellent moyen pour réaliser des économies d’énergie !

Tado, un thermostat connecté intelligent pour toute la maison

Pour celles et ceux qui souhaiteraient gérer leur consommation d’une main de maître, la marque Tado propose des thermostats intelligents. Ces petits engins connectés viennent remplacer les thermostats classiques et apportent confort et économies d’énergie à leurs utilisateurs.

Avec différentes configurations disponibles et un contrôle depuis son smartphone, les thermostats connectés Tado rentrent parfaitement dans l’écosystème connecté d’une maison intelligente !

Faire des économies d’énergie et de chauffage avec Heatzy !

Pour cet avant-dernier produit Hightech, nous allons voir comment réaliser des économies sur son chauffage. En effet et ce n’est pas une surprise, le chauffage est la dépense qui varie le plus de l’été à l’hiver.

Pour réaliser des économies sur son chauffage, l’entreprise française Heatzy propose une solution simple et abordable. Avec son programmateur connecté, la start-up offre une solution efficace pour contrôler sa consommation de chauffage. Facile à installer, ce programmateur permet de gérer, à l’aide de plages horaires, la consommation du chauffage dans la journée. Ainsi, plutôt que le laisser tourner constamment, il est possible de mettre en place des plages horaires pour ne consommer que lorsque l’on est à son domicile !

Autrement, Heatzy propose également des chauffages connectés, qui permettront de réaliser d’importantes économies d’énergies !

Sowee, la station intelligente pour réduire sa consommation d’énergie jusqu’à 25%

Enfin, pour conclure cette sélection de produits pour faire des économies d’énergie, nous vous orientons vers Sowee. Cette filiale du groupe EDF propose des contrats avec des stations intelligentes qui permettent de réduire la consommation d’énergie de 25% !

La station connectée et ses nombreux accessoires permettent de créer un écosystème connecté à l’intérieur de l’habitat. Les différents capteurs permettent de suivre la qualité de l’air avec un affichage du CO2 et de l’humidité d’une pièce.

Sowee permet également de piloter son chauffage et de le programmer en toute simplicité. Avec une programmation et un mode absence, cette station est en parfait accord avec les besoins d’aujourd’hui.

Enfin, Sowee est également compatible avec Alexa, afin de rendre la maison encore plus intelligente ! Pour obtenir plus d’informations sur Sowee et ses différents avantages, n’hésitez pas à visiter leur site Internet !