Publicité

Mardi 22 septembre Nokia a annoncé deux nouveaux téléphones : le Nokia 3.4 et le Nokia 2.4. Ils sont tous les deux dans la catégorie d’entrée de gamme. En effet les deux se placent sous la barre tarifaire des 200€. Nous les avons évoqués dans un précédent article sur les dernières sorties Nokia, le Nokia 2.4 et le 3.4 sont maintenant disponibles.

Nokia 3.4

Commençons dans l’ordre, le grand frère de cette nouvelle série. Le Nokia 3.4 embarque une configuration plus musclée que le 2.4. Le Nokia 3.4 embarque un Qualcomm Snapdragon 460. Par la même occasion, il est épaulé par 3 ou 4Go de RAM. Pour la photographie, il possède un module photo avec une triple caméra et une caméra frontale. La caméra principale est de 13MP, le grand-angle est de 5MP. Accouplée par une caméra de 2MP pour la profondeur de champs. L’écran HD+ de 6,39 pouces est poinçonné dans la partie supérieure gauche pour laisser passer la caméra frontale. Les bordures du téléphone semblent donc être très fines. Quant à la batterie, le constructeur annonce une autonomie de 2 jours avec une capacité de de 4000mAh. Pour la charge, nous n’aurons pas le droit à un port USB-C. Il embarquera par la même occasion le NFC.

Et une prise jack obligatoire pour ce tarif. Pour le stockage il seras possible d’étendre la mémoire par un port microSD.



Trois versions de ce modèle seront disponibles 3Go/32Go, 3Go/64Go et 4Go/64Go. Le premier modèle commencera à 179€. Trois couleurs seront disponible « Fjord », « Dusk », « Charcoal ».

Le Nokia, 2.4 un smartphone vraiment pas chère

Le petit frère sera quant à lui pourvu du MediaTek Helio P22 et équipé de 2 et 3Go de RAM. Le module photo seras cette fois-ci équipé de deux caméras, la principale de 13MP et une de profondeur de 2MP. L’écran ne seras pas poinçonné. La caméra avant est en effet en goutte d’eau. L’écran est de 6,5 pouces HD+. Concernant la batterie, elle se trouve être plus conséquente avec 4500mAh, mais il faudra se contenter d’un port micro USB pour le recharger.

La prise jack sera elle aussi bien évidemment présente, on perd cependant le NFC. Avec, toujours, la possibilité d’étendre le stockage avec le port microSD.

Publicité



Ce modèle ne disposera que de 2 versions 2/32Go et 3/64Go en démarrant à 139,90€. Dans les mêmes couleurs que l’autre modèle.

Nokia toujours avec Android One

Côté système, les deux smartphones tourneront sous Android One, la surcouche d’origine de Google et donc la moins chargée et la plus facile à supporter. Ils seront tous les deux à jour avec Android 10 et le resteront pendant 3 ans pour les mises à jours de sécurité mensuelle et 2 ans pour le système d’exploitation, garantie Nokia.

Si vous ne pouvez pas attendre pour ces prochaines smartphones nokia, n’hésitez pas à vous référer à notre sélection des meilleurs smartphones du mois d’octobre.