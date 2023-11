De quel système d’exploitation sont équipés les smartphones ?

Les smartphones permettent de communiquer, se divertir, se renseigner et réaliser de nombreuses tâches grâce à des applications. Cependant, pour fonctionner, ces appareils ont besoin d’un logiciel qui gère leurs ressources matérielles et logicielles, et qui offre une interface à l’utilisateur. Ce logiciel, c’est le système d’exploitation. Mais de quel système d’exploitation sont équipés majoritairement les smartphones ? Quels sont les avantages et les inconvénients des différents systèmes d’exploitation disponibles sur le marché ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Qu’est-ce qu’un système d’exploitation pour smartphone ?

Un système d’exploitation pour smartphone est un logiciel qui permet de faire fonctionner un smartphone. Autrement dit, un appareil mobile qui dispose d’un écran tactile, d’une connexion à Internet, et d’une capacité à exécuter des applications. Le système d’exploitation gère les ressources matérielles du smartphone. C’est le cas, notamment, de la mémoire, du processeur, de l’écran, du clavier, de la caméra, du GPS, du Wi-Fi, de la batterie, etc. Il gère également les ressources logicielles du smartphone. Par exemple, les applications, les fichiers, les données, les notifications, etc. Par ailleurs, il offre une interface utilisateur qui permet à l’utilisateur d’interagir avec le smartphone, en utilisant des gestes, des icônes, des menus, des widgets, etc.

Quels sont les principaux systèmes d’exploitation pour smartphone ?

Il existe plusieurs systèmes d’exploitation pour smartphone. Toutefois, deux d’entre eux dominent largement le marché : Android et iOS. Selon le site StatCounter, qui mesure le trafic web généré par les différents systèmes d’exploitation, Android détenait 72,5% de parts de marché au niveau mondial au mois de novembre 2021, tandis qu’iOS en détenait 26,4%. Les autres systèmes d’exploitation, comme Windows Phone, KaiOS, ou Tizen, ne représentaient que 1,1% de parts de marché. Voici les caractéristiques principales de ces deux systèmes d’exploitation.

Android

Il s’agit du système d’exploitation développé par Google, à partir d’un noyau Linux. Il est distribué sous licence open source. Autrement dit, les fabricants de smartphones peuvent l’adapter librement à leurs besoins et y ajouter des fonctionnalités spécifiques. Cela explique la grande diversité des modèles de smartphones Android disponibles sur le marché, qui couvrent toutes les gammes de prix et de performances.

Les principaux avantages d’Android sont :

Sa compatibilité avec de nombreux appareils et accessoires, grâce à sa large diffusion et à ses standards ouverts.

Sa flexibilité qui permet à l’utilisateur de personnaliser son expérience, en choisissant parmi une multitude de thèmes, de widgets, de lanceurs d’applications, etc.

Son intégration avec les services Google, comme Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Assistant, etc., qui offrent des fonctionnalités pratiques et synchronisées.

Son accès à un vaste catalogue d’applications sur le Google Play Store, qui compte plus de 3 millions d’applications en 2021.

Les principaux inconvénients d’Android sont :

Sa fragmentation qui rend difficile la mise à jour du système d’exploitation sur tous les appareils.

En effet, chaque fabricant doit adapter la nouvelle version d’Android à ses propres modèles et obtenir l’autorisation des opérateurs téléphoniques pour la diffuser. Cela entraîne des retards et des disparités entre les appareils. Selon Google, en mai 2021, seulement 31% des appareils Android utilisaient la dernière version du système d’exploitation (Android 11). Tandis que 19% utilisaient encore une version datant de 2017 ou antérieure.

Sa vulnérabilité aux virus et aux malwares, en raison de son ouverture et de son manque de contrôle sur les applications.

Selon une étude de Nokia, 97% des malwares mobiles ciblaient Android en 2020. Il est donc recommandé d’utiliser un antivirus pour Android et de faire attention aux permissions demandées par les applications.

iOS

C’est le système d’exploitation développé par Apple, à partir d’un noyau Unix. Il est distribué sous licence propriétaire. Apple contrôle entièrement son développement et sa diffusion. Cela explique la cohérence et la qualité des modèles de smartphones iOS disponibles sur le marché.

Les principaux avantages d’iOS sont :

Sa simplicité qui offre une expérience utilisateur fluide, intuitive, et homogène, avec une interface épurée et des gestes simples.

Sa sécurité dans la protection des données et de la vie privée, avec un système d’exploitation régulièrement mis à jour, un contrôle strict des applications et un chiffrement des données.

Son écosystème qui permet une compatibilité et une synchronisation avec les autres produits Apple, comme l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV, etc., ainsi qu’avec les services Apple, comme iCloud, Apple Music, Apple Pay, Siri, etc.

Son accès à un catalogue d’applications de qualité sur l’App Store, qui compte plus de 2 millions d’applications en 2021.

Les principaux inconvénients d’iOS sont :

Son coût qui rend les smartphones iOS plus chers que les smartphones Android, avec des prix dépassant souvent les 1000 euros pour les modèles les plus récents.

Sa fermeture qui limite les possibilités de personnalisation et de compatibilité.

Quel système d’exploitation pour smartphone choisir ?

Le choix du système d’exploitation pour smartphone dépend de vos besoins, de vos préférences, et de votre budget. Il n’y a pas de réponse universelle.

Si vous cherchez un smartphone pas cher, avec une grande variété de modèles, et une personnalisation poussée, il est préférable d’opter pour Android.

En revanche, si vous cherchez un smartphone haut de gamme, avec une expérience utilisateur cohérente et sécurisée, et une compatibilité avec les produits Apple, vous optez pour iOS.

Conclusion

La majorité des smartphones sont équipés du système d’exploitation Android, qui offre une compatibilité, une flexibilité, et une intégration avec les services Google. Une minorité de smartphones sont équipés du système d’exploitation iOS, qui offre une simplicité, une sécurité, et un écosystème avec les produits Apple. Le choix du système d’exploitation pour smartphone dépend de vos critères et de votre budget.