Samsung Galaxy Z Flip 5 : le smartphone pliable qui fait sensation – Fiche Technique

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 est le dernier-né de la gamme de smartphones pliables du géant sud-coréen. Il succède au Galaxy Z Flip 3, sorti en 2021. De plus, il apporte de nombreuses améliorations, tant au niveau du design, que des performances, de la photo, ou de la batterie. Voici la fiche technique complète du Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 !

Design : un écran externe plus grand et plus personnalisable

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 est un smartphone pliable à la verticale, qui se glisse facilement dans la poche ou le sac. Il se distingue par son nouvel écran externe de 3,4 pouces. Ainsi, il affiche plus d’informations, de contrôler la musique, de prendre des selfies, ou de personnaliser le fond d’écran. Le smartphone se décline en plusieurs couleurs pastel, comme le vert d’eau, le graphite, la crème, ou la lavande. Il existe également des couleurs exclusives. Comme l’argent, le cobalt, le vert, ou le jaune, disponibles uniquement sur le site de Samsung.

Écran : un affichage fluide et lumineux

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 dispose d’un écran principal de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure une fluidité optimale. L’écran utilise la technologie AMOLED, qui offre des couleurs vives et des contrastes élevés. Il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus, qui résiste aux rayures et aux chocs. L’écran est également compatible avec le S Pen, le stylet de Samsung.

Performances : un processeur puissant et une mémoire généreuse

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 comporte un processeur Snapdragon 888+ qui offre des performances élevées, notamment pour les jeux ou les applications gourmandes. Le smartphone dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Il peut ainsi faire tourner plusieurs applications en même temps, et stocker de nombreux fichiers. Le smartphone est également compatible avec la 5G.

Photo : un appareil photo polyvalent et de qualité

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 possède un appareil photo arrière composé de trois capteurs. Un premier capteur principal de 12 mégapixels, avec une ouverture de f/1.8. Il permet de prendre des photos nettes et lumineuses, même en basse lumière. Ensuite, un deuxième capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec une ouverture de f/2.2. Ce capteur vous permet de capturer des paysages ou des groupes de personnes. Enfin, un capteur téléobjectif de 8 mégapixels, avec une ouverture de f/2.4, pour zoomer jusqu’à 3x sans perte de qualité.

Ce smartphone dispose également d’un appareil photo avant de 10 mégapixels, avec une ouverture de f/2.4, qui vous permet de prendre des selfies ou de passer des appels vidéo. Par ailleurs, vous disposez de nombreux modes et fonctionnalités. Comme le mode portrait, le mode nuit, le mode panorama, ou le mode pro qui vous permet de régler manuellement les paramètres de l’appareil photo.

Batterie : une autonomie satisfaisante et une recharge rapide

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 est doté d’une batterie de 3300 mAh, qui lui confère une autonomie d’environ une journée, en fonction de l’usage. Le smartphone supporte la recharge rapide, qui permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes, grâce au chargeur de 25 W fourni. De plus, il supporte également la recharge sans fil, qui permet de le poser sur un socle ou un tapis compatible, sans avoir besoin de câble. Le smartphone supporte aussi la recharge inversée, qui permet de recharger d’autres appareils, comme des écouteurs ou une montre connectée, en les plaçant au dos du smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 est un smartphone haut de gamme, qui se positionne dans la même gamme de prix que ses concurrents, comme l’iPhone 13 Pro ou le Huawei Mate 50 Pro. Le smartphone est vendu au prix de 1199 euros, ce qui le rend plus abordable que le Galaxy Z Fold 5, le smartphone pliable à l’horizontale de Samsung, vendu à 1899 euros. Le smartphone est disponible à la vente depuis le 11 août 2023, dans les boutiques et sur le site de Samsung, ainsi que chez les principaux opérateurs et revendeurs.

Conclusion

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 2023 combine un design élégant et personnalisable avec un écran externe plus grand et plus pratique. Il séduit aussi par son écran principal fluide et lumineux, son processeur puissant et sa mémoire généreuse. Sans oublier son appareil photo polyvalent et de qualité, sa batterie satisfaisante et sa recharge rapide.