iOS 17 vs Android 14 : quel est le meilleur système mobile ?

La bataille entre iOS et Android est sans fin. Et elle prendra de l’ampleur à mesure que chaque système d’exploitation évolue pour offrir une meilleure expérience utilisateur possible. Leur récente version apporte un lot de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de perfectionnements. Voyons ce en quoi l’un est meilleur que l’autre.

iOS 17 vs Android 14 : personnalisation ?

Personnaliser son smartphone est devenu un passe-temps à part entière pour de nombreux utilisateurs. Apple a franchi une étape significative avec sa dernière mise à jour de l’écran de verrouillage dans iOS 17. Les propriétaires d’iPhone peuvent ajuster la police et la couleur d’horloge affichées sur l’écran d’accueil. Ils sont libres d’ajouter divers widgets personnalisés sur l’écran de verrouillage. La personnalisation se limite toutefois à la manière d’Apple.

En revanche, Google, à travers son système d’exploitation, offre des possibilités de personnalisation pratiquement illimitée. Les utilisateurs peuvent adapter les thèmes, les icônes et la taille des widgets à leurs convenances. Avec Android 14, la firme de Mountain View accentue davantage la personnalisation du smartphone. Bien que cette mise à jour ne soit pas tout aussi monumentale qu’Android 12 l’était il y a deux ans. Elle introduit une IA générative d’images pour pousser la customisation des fonds d’écran à un niveau supérieur.

iOS permet la modification de l’interface, uniquement dans la mesure que cela se fait plus joliment. Android de son côté brille par sa flexibilité, même si cela peut parfois aboutir à des résultats moins esthétiques. Le choix entre opter pour une élégance ou une adaptation totale vous appartient.

iOS vs Android : maniabilité ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un smartphone, la facilité d’utilisation est au cœur de la décision, aux côtés des performances. Depuis plus d’une décennie, Apple joue sur la carte de simplicité. Elle mise sur une interface cohérente et familière, garantissant que les utilisateurs peuvent y naviguer facilement.

Comme en témoignent les icônes sur le dock, incluant toujours « Safari », « Téléphone » et « Message ». Ces deux derniers affichent une icône de couleur verte, sur tous les modèles existants d’iPhone. Cette uniformité rend iOS facile à manipuler pour la plupart des utilisateurs. Elle limite la personnalisation des icônes.

Android, quant à lui, recherche un équilibre entre innovation et convivialité. Les icônes peuvent changer en fonction du thème, ce qui rend l’interface du téléphone plus complexe pour certains. Mieux encore, elle propose une fonction multitâche supérieure à iOS. Cette interface de Google permet à ses utilisateurs de lancer plusieurs applications simultanément et de les afficher ensemble.

Quoi qu’il en soit, les deux OS sont conçus pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Chacune le fait à sa manière.

Les différences de fonctionnalités entre iOS 17 et Android 14 ?

Le débat entre iOS et Android tourne toujours autour de leurs fonctionnalités. Il fut un temps où les iPhone ont été jugés de leurs manques de fonctionnalités. La marque à la pomme s’est beaucoup rattrapée en apportant progressivement plus de nouveautés dans son OS. Aujourd’hui, aucune des plateformes de Google et d’Apple ne manque de fonctionnalités majeures. Elles ont toutes deux mûri au point de renforcer leur notoriété.

L’introduction du SharePlay dans iOS 15 ou l’amélioration de l’écran de verrouillage dans iOS 16 sont autant d’exemples de l’effort d’Apple. Ces deux fonctionnalités ont été déjà disponibles sur Android depuis la version 12. Cette année, la firme de Cupertino a encore fait d’énormes progrès en intégrant beaucoup de fonctionnalités nouvelles. Parmi eux, la plus notable est Journal, cette application visant à accroître la productivité et l’efficacité de la personne. Nous pouvons aussi citer l’ajout de quelques fonctionnalités dans Message, Contact ou FaceTime. À travers l’iOS 17, la marque à la pomme veut rendre les interactions les plus expressives possibles. Elle a aussi renforcé la confidentialité des utilisateurs.

Par contre, Android tire son épingle du jeu grâce à son éventail de fonctionnalités, pouvant être exécuté en même temps. Ce système d’exploitation intègre de natif des fonctionnalités de jeu vidéo, la gestion de la capacité de batterie ou de recharge. Ses utilisateurs ont même la possibilité de gérer les fichiers ou de régler le taux de rafraîchissement, et bien d’autres. Toutes ces fonctions ne sont toujours pas disponibles sur iOS.

Et là encore, tout est question de préférence personnelle. Indéniablement, Android peut faire beaucoup de chose qu’iOS.

L’écosystème iOS vs Android ?

À ce sujet, les deux systèmes d’exploitation mobile proposent des approches distinctives quant aux contrôles des appareils connectés. Android, en particulier ceux qui sont récemment sortis, offre aux utilisateurs un haut niveau de flexibilité et de personnalisation. Ils peuvent ainsi créer un écosystème adapté à leurs besoins.

De son côté, Apple se concentre sur la qualité et la continuité au sein de son écosystème. Les produits exécutant iOS sont connus pour leur intégration transparente, garantissant une expérience utilisateur fluide.

Contrairement à sa rivale, Apple a su comment garder et sécuriser de nombreuses personnes dans son écosystème. Même s’il est possible de rejoindre un appel FaceTime via un smartphone Android, ce dernier ne pourra pas en démarrer. Et cela fait bien la différence entre les deux OS. Bien entendu, chaque écosystème s’adresse à un public différent.

Et les applications ?

Nous avons tous dans notre smartphone des applications auxquelles nous utilisons le plus par rapport aux autres. À mesure que le monde évolue et que nos besoins changent, de nouvelles applications continuent d’apparaître dans les magasins d’applications. Elles apportent plus de fonctionnalités innovantes pour s’adapter à ces changements.

L’App Store compte désormais plus d’un million d’applications. Alors que Google Play Store en regroupe plus de 3 millions. Par rapport à ces chiffres, l’OS de Google a l’avantage. Pourtant, la qualité prime sur la quantité, et cela explique clairement cet énorme écart. De base, ce que nous trouvons sur un smartphone Android existe aussi sur iPhone. À titre indicatif, l’application GMAIL est compatible aussi bien sur iOS que sur Android. La différence réside dans le dévouement des développeurs et la fréquence des mises à jour. Ils sont nombreux à donner la priorité à iOS.

iOS 17 vs Android 14 : mise à jour et support ?

Apple a toujours été le leader en matière de mise à jour, offrant jusqu’à 6 ans de support logiciel pour ses iPhone. En revanche, les smartphones Android se limitent généralement entre 3 et 4 ans, selon le constructeur. La plus grande surprise fut lorsque Google a présenté ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ceux-ci vont bénéficier de 7 ans de mises à jour, incluant les correctifs de sécurité et les versions majeures d’Android.

Malgré cela, Apple excelle là où elle fournit fréquemment des mises à jour de sécurité. Récemment, l’iPhone 5 s vient de recevoir cette année un correctif de sécurité pour le réparer d’une faille. À noter que ce smartphone a fait ses débuts il y a dix ans.

La comparaison sur les performances ?

L’amélioration des performances n’est pas en reste sur les deux nouveaux systèmes d’exploitation. iOS annonce une amélioration significative quant à la gestion de la batterie. Android 14 promet l’optimisation des performances de différents appareils venant de différents fabricants.

La confrontation : verdict

Chaque OS est unique avec son lot de fonctionnalités innovantes qui répondent aux besoins distincts des utilisateurs. Que vous recherchiez la sécurité, la fluidité, la maniabilité ou un riche écosystème, iOS 17 et Android 14 présentent chacun ses atouts.

Le choix final repose entre vos mains !