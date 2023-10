Quelle différence entre iOS 17 et iOS 16 ? – DOSSIER COMPLET

La très attendue série iPhone 15 est lancée aux côtés du dernier système d’exploitation d’Apple : l’iOS 17. Ce dernier apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, dont certains sont agréables. D’autres sont tout simplement révolutionnaires. Si vous êtes de ceux qui hésitent à basculer vers cette dernière version, prenez le temps de lire cet article. Il traite une brève comparaison entre iOS 16 et iOS 17. Vous aurez ainsi une idée de ce à quoi vous attendre après la mise à jour.

iOS 16 versus iOS 17 : compatibilité des appareils

Comme souvent chez Apple, certaines versions existantes ne pourront pas profiter de la mise à jour majeure de l’interface. C’est le cas de la série iPhone 8 et le modèle X. Si vous détenez un modèle sorti en 2018 et ultérieurement, il sera compatible à l’iOS 17. La série iPhone 15 sera même livrée avec ce dernier système d’exploitation.

Notons que certaines fonctionnalités introduites restent inaccessibles sur les appareils antérieurs à l’iPhone 12. Cela inclut les iPhone XR, XS, XS Max et la série iPhone 11. Ces modèles ne pourront pas utiliser des réactions sur FaceTime ni profiter de la version améliorée de l’autocorrection. Ces restrictions découlent de la puissance limitée de la puce que ces modèles embarquent.

iOS 16 et iOS 17 : quelle différence en termes de performances ?

Nombreux sont ceux qui ont déjà installé ce nouveau système d’exploitation dans leur smartphone. Certains utilisateurs confirment que la version précédente, l’iOS 16, offre de meilleures performances. À ce titre, un test comparatif a été mené entre un iPhone 11 exécutant iOS 16 et un autre équipé de l’iOS 17.

L’OS répondant au nom de code Sydney paraît plus stable par rapport à Dawn, tant au lancement que pendant l’utilisation. L’iOS 17 affiche un léger retard de quelques secondes avant d’atteindre l’écran de verrouillage. Il en va de même lorsque l’on ouvre une application. Même si cette différence peut sembler minime, elle pourrait poser de réels problèmes aux utilisateurs les plus exigeants.

iOS 16 et iOS 17 : les fonctionnalités améliorées ?

Pour cette nouvelle mouture d’interface, la marque à la pomme s’est concentrée sur l’amélioration des fonctionnalités quotidiennes. Son but est de rendre l’iPhone encore plus personnalisable et intuitif. Vous retrouverez ci-dessous les applications intégrées au smartphone, qui ont été considérablement revues.

Interface utilisateur d’iOS 17

L’iOS 17 apporte des changements à son interface utilisateur, illustrée par la nouvelle icône dans le menu Paramètres. Nous en trouvons dans les menus Affichage et Écran d’accueil. L’une des améliorations notables concerne l’animation lorsque vous changez de fenêtre. Apple a abandonné l’animation de type diapositive de l’iOS 16, au profit d’un type popup. Et cela offre une expérience utilisateur plus attrayante et plus moderne.

Cette dernière et actuelle surcouche d’Apple enrichit la gamme de fonds d’écran. Elle propose de nouvelles options, telles que des wallpapers à l’image de Saturne, de Mars et bien plus encore. Mieux encore, vous êtes libre de personnaliser la taille de la police du widget Horloge sur l’écran de verrouillage. Encore une fois, cela contribue à rendre l’iPhone plus intuitif. La mise à jour introduit une autre section pour les fonds d’écran Kaléidoscope. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une multitude d’options de coloris pour leurs fonds d’écran duotone. Cela constitue une amélioration significative, compte tenu des options limitées dans la version précédente.

Clavier – Nouveauté iOS 17

Le clavier fait partie intégrante d’un smartphone. Il profite aussi d’une amélioration significative, qui concerne la prise en charge des langues. Dans iOS 17, vous avez la possibilité d’ajouter une deuxième langue en glissant et en appuyant.

Grâce à l’optimisation de la fonction de correction automatique, vous pouvez écrire plus rapidement, tout en faisant moins d’erreurs. Le texte prédictif est pris en charge, vous fournissant des suggestions au fur et à mesure que vous tapez.

Les améliorations apportées dans l’application Téléphone misent sur la personnalisation des contacts. Pour cela, la fonctionnalité dite « Contacts posters » est à votre disposition. Elle vous permet de créer une image à votre convenance pour les personnes dans votre répertoire.

Pour renforcer la confidentialité des utilisateurs, Apple a fait en sorte que sa dernière interface bloque les appels entrants. Il suffit d’identifier le numéro comme indésirable et vous ne recevrez plus son appel.

Message – Les changements avec iOS 17

Parmi les améliorations apportées par l’iOS 17, l’application Message n’est pas en reste. Avec la fonctionnalité Live Stickers, cette interface permet aux utilisateurs de créer des autocollants et de les animer avec des effets. Ils peuvent ensuite utiliser ces stickers dans des applications tierces via le tiroir d’autocollants.

L’interface des discussions bénéficie d’une mise à jour et comprend désormais un menu extensible et des filtres de recherches. La marque y a ajouté une flèche de suivi pour indiquer à l’utilisateur où il s’est arrêté dans le chat. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve la géolocalisation des amis via Message et la fonctionnalité Check In. Cette dernière vous permet d’avertir vos amis lorsque vous arrivez à votre destination. Pour assurer votre sécurité, elle envoie à vos proches une notification sur le niveau de charge et l’heure d’arrivée.

FaceTime

Dans iOS 17, FaceTime vous permet dorénavant de laisser un message vidéo ou audio à une personne occupée. Vous n’avez qu’à enregistrer et à envoyer votre clip. Le destinataire pourra toujours le visualiser ou l’écouter à sa convenance. En cas de besoin, vous pouvez transférer un appel vers une Apple TV pour un affichage plus grand.

Grâce à l’introduction de Réactions, les propriétaires d’iPhone peuvent s’envoyer des réactions durant un appel vidéo sur cette application. Cœurs, feux d’artifice, pouces levés… Diverses réactions sont à votre disposition. Vous pouvez les utiliser sur WhatsApp, Skype ou autres applications d’appel vidéo.

Siri sur iOS 17

Dans la dernière mise à jour de l’iOS, Siri s’active à partir d’un simple Siri au lieu de Dis Siri. L’assistance intelligente peut effectuer plusieurs demandes d’affiliées, sans la nécessité d’une réactivation. Vous avez la possibilité de configurer une application de messagerie tierce pour que Siri puisse envoyer des messages via celle-ci.

iOS 16 vs iOS 17 : quelles fonctionnalités nouvellement ajoutées ?

Place maintenant aux fonctionnalités nouvellement introduites dans iOS 17. Cette mouture apporte un lot d’innovations par rapport à la version précédente. Ici, nous avons soigneusement sélectionné les plus notables.

Live Voicemail – Message vocal en direct sur iOS 17

Cette nouvelle fonctionnalité fournit une transcription textuelle en temps réels des messages vocaux laissés sur votre iPhone. En réunion ou en déplacement, vous pouvez évaluer rapidement l’importance d’un appel entrant avant de le récupérer ou de raccrocher.

iOS 17 introduit aussi dans ses fonctionnalités le mode StandBy. Celui-ci s’active automatiquement lorsque l’iPhone est en charge et en position horizontale. Dans de telles conditions, le smartphone passe en mode plein écran. Il affiche les informations de votre choix telles que l’horloge, le calendrier, une photo ou des widgets.

NameDrop – Qu’est-ce que c’est ?

Le partage des fichiers et des photos entre les produits d’Apple devient beaucoup plus simple avec AirDrop. NameDrop, quant à elle, offre un moyen pratique de partager des informations telles qu’un contact ou un contenu. Cette nouvelle fonctionnalité permet même de lancer des sessions Shareplay pour écouter de la musique ou jouer. Pour l’activer, il suffit de rapprocher votre iPhone d’un autre iPhone ou d’une Apple Watch.

Journal

Ceci est l’une des fonctionnalités exclusives de cette dernière mise à jour. Comme son nom l’indique, Journal permet aux utilisateurs de suivre leurs activités pour améliorer leur bien-être au quotidien. C’est plus qu’un simple bloc-notes ou Note dans les précédentes surcouches.

Cette application propose des recommandations personnalisées à chaque utilisateur d’iPhone en tenant compte de plusieurs facteurs. Cela inclut ses dernières activités, les lieux visités ou les actions menées, et même des personnes avec lesquelles il a fréquenté. Quant à la confidentialité de ces données, soyez sûr que votre vie privée est préservée. L’application s’ouvre avec un cryptage de bout en bout. Cette fonctionnalité sera déployée plus tard dans l’année, en même temps que d’autres fonctionnalités.

En résumé, iOS 17 apporte de nombreuses améliorations et fonctionnalités passionnantes par rapport à la version antérieure, iOS 16.