Windows 11 : Microsoft abandonne Remote Desktop, voici les meilleures alternatives

Microsoft continue de faire le ménage parmi ses applications. Après avoir annoncé l’abandon de Skype, le géant des logiciels a annoncé l’abandon de Microsoft Publisher, ainsi que de l’application Bureau à distance, ou Remote Desktop. En effet, cette dernière application ne sera plus disponible au téléchargement ou prise en charge à compter du 27 mai 2025. Néanmoins, pas de panique, il existe des alternatives.

Windows App : l’alternative recommandée par Microsoft

Si Microsoft a fait une croix sur le bureau à distance, ce serait pour pouvoir tout centraliser avec une nouvelle application. Windows App est une application stable lancée en septembre 2024. Elle promet une expérience plus moderne et unifiée pour gérer vos PC dans le cloud ou vos bureaux virtuels et se présente comme une solution tout-en-un.

En effet, l’application Windows gère le multi-écrans et propose des définitions dynamiques. Autrement dit, votre affichage s’adapte automatiquement, même si vous utilisez un grand écran. De plus, cette application simplifie l’accès à Windows 365 ou Azure Virtual Desktop. Par ailleurs, l’interface est aussi plus agréable, avec la possibilité de personnaliser les écrans de démarrage.

Cependant, il faut savoir que Windows App présente quelques limitations. En effet, contrairement à l’application Bureau à distance, elle requiert un compte professionnel ou scolaire pour fonctionner. Autrement dit, les particuliers peuvent compliquer la transition pour les particuliers qui utilisaient l’application Bureau à distance pour accéder à leurs machines. Par ailleurs, Windows App ne prend pas en charge les connexions locales via RDP et les connexions aux Remote Desktop Services. Le géant des logiciels prévoit d’ajouter ces fonctionnalités dans de futures mises à jour. En attendant, les utilisateurs devront ainsi utiliser « Connexion Bureau à distance » et « Connexions RemoteApp et Bureau à distance » pour ces usages spécifiques.

Si vous souhaitez adopter Windows App dès maintenant, il vous suffit de télécharger l’application sur le Microsoft Store ou sur cette page dédiée. Vous pouvez également consulter le guide démarrage qui explique comment configurer Windows App avant de migrer.

Quelles sont les alternatives à Remote Desktop ?

Si vous n’utilisez ni Windows 365, ni Azure Virtual Desktop ni Microsoft Dev Box, voici les options qui s’offrent à vous :

Connexion Bureau à distance

L’application Remote Desktop, qui prend fin en mai, n’est pas la même chose que la Connexion Bureau à distance, aussi appelée Remote Desktop Connection ou MSTCS sur Windows 11 Pro. La Connexion Bureau à distance est intégrée à Windows depuis plus de 20 ans et reste active après le 27 mai 2025.

De ce fait, elle fonctionne toujours pour se connecter à des machines via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), un standard qui permet d’accéder à un PC à distance. Justement, Microsoft garde cette option sous le coude tant que l’application Windows ne prendra pas en charge toutes les fonctionnalités du RDP. Par conséquent, si vous utilisez un compte personnel, la Connexion Bureau à distance est une bonne alternative à l’application Windows.

Connexions RemoteApp et Bureau à distance

Cette solution est recommandée pour les utilisateurs qui utilisent les Remote Desktop Service (RDS) jusqu’à ce que l’application Windows prenne en charge ce type de connexion.

AnyDesk

Léger et rapide, AnyDesk est idéal pour les connexions rapides et sécurisées avec une configuration minimale.

TeamViewer

Cette solution est idéale pour l’assistance à distance car elle embarque des fonctionnalités avancées comme le transfert de fichiers et les réunions en ligne. Par ailleurs, les particuliers peuvent utiliser la version gratuite.

RustDesk

Il s’agit d’une alternative open-source qui se distingue par sa simplicité d’utilisation et la possibilité d’auto-héberger le serveur pour que vous puissiez avoir un contrôle total sur vos données.