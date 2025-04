11 logiciels open source que vous voudriez peut-être adopter en 2025 !

Actuellement, de plus en plus d’utilisateurs cherchent des moyens de se passer des services proposés par les GAFAM. Outre la volonté de découvrir de nouveaux logiciels qui pourraient s’avérer plus efficaces et plus polyvalents, cela traduit également une volonté de se libérer de l’emprise de ses grandes entreprises qui deviennent presque incontournables de nos jours. Mais existe-t-il des alternatives ? La réponse est oui et on vous en propose quelques-unes dans ce dossier.

1. Bitwarden : un logicien open source pour gérer vos mots de passe

En matière de gestionnaires de mots de passe, le choix de logiciels est vaste, qu’il s’agisse de solutions open source ou non. Néanmoins, Bitwarden se distingue par le fait qu’il propose une version gratuite et une version premium peu chère pour un usage personnel ou professionnel. D’ailleurs, ce logiciel propose toutes les fonctionnalités que l’on retrouve généralement sur un gestionnaire de mots de passe et est disponible sur la plupart des appareils.

2. Audile : l’alternative à Shazam

Attention à ne pas confondre Audile avec le service de livres audio Audible. En fait, Audile est un logiciel qui se présente comme une alternative à Shazam. Basée sur les services AudD et ACRCloud, elle permet de reconnaître les musiques et d’avoir plus d’informations dessus, comme le nom, l’artiste, l’album, etc. Par ailleurs, elle peut fonctionner même sans Internet si vous enregistrez l’écoute.

3. Signal : une messagerie instantanée axée sur la confidentialité et la protection de la vie privée

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Signal. C’est une messagerie instantanée gratuite et open source qui s’avère être une alternative efficace aux applications de messagerie de Meta et aux autres solutions mainstream existantes. En plus d’être disponible sur toutes les plateformes, Signal dispose de la majorité des fonctionnalités proposées par ses concurrents. Néanmoins, cette solution gratuite et open source accorde plus d’importance à la confidentialité et à la protection de la vie privée.

4. Nextcloud : une solution d’auto-hébergement pour les usages professionnels et personnels

Jusqu’ici, vous ne connaissiez que les solutions cloud proposées par Google et Microsoft ? Sachez désormais qu’il existe d’autres logiciels qui proposent ce genre de service. C’est le cas de Nextcloud et sa solution d’auto-hébergement. En plus d’être sécurisé, ce logiciel a été spécialement conçu pour la gestion collaborative du contenu mais qui reste simple à utiliser. Par ailleurs, Nextcloud propose également d’autres outils collaboratifs qui peuvent s’avérer être des alternatifs intéressants aux outils de Google.

5. Aegis Authenticator : la double authentification sans passer par Google et Microsoft

Vous recherchez une solution gratuite et open source sur Android pour gérer les connexions à double authentification ? Nous vous conseillons d’essayer Aegis Authenticator. C’est une solution gratuite et open source sur Android assez populaire. L’application est chiffrée et propose une interface simple, moderne et personnalisable. Il y a également des outils d’import et d’export vers ou depuis d’autres applications 2FA pour faciliter la transition.

6. LocalSend : pour partager des fichiers, même entre différents appareils

Si vous rencontrez toujours des difficultés à partager des fichiers entre différents appareils, ou sur des systèmes d’exploitation différents, ne vous inquiétez pas. LocalSend est une application libre et gratuite qui peut vous aider à résoudre ce problème. En effet, elle permet d’envoyer facilement des fichiers de manière décentralisée et sécurisée entre les ordinateurs et appareils mobiles à proximité. De plus, ce logiciel est très simple à utiliser et ne nécessite pas d’avoir un compte.

7. NewPipe : un client Android qui vous évitera de passer par YouTube

Actuellement, il est difficile de ne pas passer par YouTube pour visionner des contenus en ligne. Cependant, les utilisateurs peuvent être gênés par les publicités s’ils refusent de souscrire à un abonnement Premium. C’est là qu’intervient NewPipe. Il s’agit d’un client Android qui est à la fois léger et compatible avec YouTube. Il est également compatible avec PeerTube, SoundCloud ou encore Bandcamp. Sur NewPipe, vous disposerez de plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme la lecture hors-ligne.

8. PikaTorrent : une solution open source pour télécharger des torrents

Vous voulez trouver un autre logiciel que qBittorrent pour télécharger vos torrents ? Essayez la solution open source PikaTorrent ! Ce logiciel se distingue par sa simplicité d’utilisation, son logiciel moderne et son interface claire. Il propose même des fonctionnalités peu courantes, comme le contrôle à distance et la présence d’un moteur de recherche pour trouver des torrents directement dans l’application.

9. Greenshot : un logiciel open source pour faire des captures d’écran plus efficaces

Il existe une panoplie d’outils de capture d’écran sur ordinateur. Néanmoins, il est toujours intéressant de trouver celui qui propose le plus de fonctionnalités. Si vous utilisez Windows, nous vous conseillons d’essayer Greenshot pour faire des captures d’écran de fenêtre, de zone, ou encore de jeux. Vous avez la possibilité de choisir le format de la capture, mais aussi l’emplacement de la sauvegarde. De plus, il y a aussi des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour lancer une action rapide.

10. Loop Habit Tracker : pour vous aider à adopter de bonnes habitudes

Ce logiciel, parfois simplement appelé « Loop », propose de vous aider à améliorer votre vie en maintenant de bonnes habitudes. Il s’agit d’une application Android, qui propose une interface épurée. Elle vous permettra de créer et de tenir vos objectifs. L’application propose aussi des graphiques et des statistiques pour vous permettre de constater l’évolution de vos habitudes au fil du temps. A savoir que Loop est une application sans publicités et open source.

11. Team Fortress 2 : un grand classique désormais disponible en open source

Team Fortress 2 (TF2) est un grand classique de Valve. Sorti en 2007, ce FPS multijoueur a connu de nombreuses évolutions au fil des années. Désormais, le jeu est gratuit sur Steam et disponible en open source pour donner une grande liberté à la communauté des joueurs. Ce jeu culte se distingue par ses graphismes cartoon intemporels, ses cartes emblématiques mais aussi ses nombreux modes de jeu.

Et voilà, nous arrivons à la fin de cette liste de 11 logiciels open source pour se passer des GAFAM. Pour aller plus loin, que diriez-vous de mesurer l’impact de vos usages numériques en 2025 grâce à ce quiz ?