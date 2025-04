On connaît maintenant la date de sortie de Ys X: Proud Nordics ! 

Après le récent déploiement de Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga en occident, Nihon Falcom continue d’enrichir l’univers de sa célèbre saga avec Ys X: Proud Nordics. Cette version étendue et améliorée de Ys X: Nordics a déjà montré le bout de son nez en décembre 2024. Toutefois, Falcom s’est gardé d’en dévoiler plus de détails. Mais aujourd’hui, le studio lève enfin la voile sur la date de sortie de Ys X: Proud Nordics, ainsi que la plateforme qui va l’accueillir. Spoiler : ce n’est pas celle que vous pensez.

Ys X: Proud Nordics vous donne rendez-vous sur la Switch 2

Déjà salué pour son gameplay dynamique et son approche scénaristique profonde, Ys X revient avec un contenu étoffé avec Ys X: Proud Nordics. Annoncée en décembre 2024, une capture d’écran du jeu montrait des invites de boutons PlayStation. Nombreux ont donc présagé une sortie du JRPG sur PS5 et PS4. À ce moment-là, Nihon Falcom a préféré ne rien dévoiler de son jeu, que ce soit sur le plan contenu, date de sortie ou plateforme.

Mais grâce à Gematsu, nous avons pu avoir plus de précisions sur l’avenir de Ys X: Proud Nordics. Lors d’une interview, un représentant de Falcom dévoile la source de la fameuse capture d’écran. Selon lui, elle avait été prise pendant le développement, à un moment où une plateforme n’avait pas encore été décidée. Il profite également de l’interview pour dévoiler la date de sortie du jeu : le 31 juillet 2025.

Cependant, ne vous réjouissez pas trop. Pour le moment, Ys X: Proud Nordics sortira uniquement sur la Nintendo Switch 2, et uniquement au Japon. “À l’heure actuelle, une sortie a été confirmée pour la Nintendo Switch 2. Une publicité sur le web est maintenant disponible”, déclare le représentant de Falcom. “Les plans pour les autres plateformes, telles que la PS5 et PC, doivent encore être déterminés”.

Si vous résidez au Japon, vous aurez donc l’opportunité de jouer au jeu à partir du 31 juillet prochain. Vous pouvez l’acheter sur l’eShop de Nintendo au prix de 7 800 yens. Il sera également disponible en version physique et numérique.

En attendant, voici sa bande-annonce de présentation :