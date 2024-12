Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga sera de retour sur PS5, PS4, Switch et PC

Si le monde du gaming pleure encore la perte de l’ex-président et fondateur de Nihon Falcom Masayuki Kato, survenu il y a moins d’une semaine, la firme ne reste pas inactive pour autant. 15 ans après sa première parution sur PSP, Nihon Falcom annonce le retour du fameux crossover Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga. Et cette fois, il partira en conquête de l’occident pour la première fois via PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. De quoi découvrir ce classique des jeux de combat à la Dissidia NT…

Voir aussi : The Outer Worlds 2 se dévoile aux Game Awards, et ne sera plus une exclusivité Xbox

Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga, une première dans le marché occidental

Quand le JRPG se reconvertit en jeu de combat, il ne peut que donner un jeu d’anthologie. C’est ce qui a fait le succès de Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga, sorti pour la première fois sur PSP en 2010. Malheureusement, il n’était disponible qu’au Japon à l’époque, et la version occidentale n’a jamais pu voir le jour.

Mais aujourd’hui, l’éditeur refint/games et le développeur Falcom vont apporter un nouveau souffle à leur célèbre crossover. Et cette fois, plus question de se cantonner au Japon ! Les deux studios annoncent donc l’arrivée de Ys vs. Trails in the Sky : Alternative Saga dans le monde entier, avec une traduction en anglais. De plus, il ne sera pas un portage, mais une sorte de remaster.

La nouvelle version du jeu proposera donc un mode multijoueur, que ce soit en local sur un même écran ou en ligne. Côté graphisme, le jeu se dotera de nouveaux portraits HD et des textures adaptées aux machines actuelles. Il tournera également en 60fps en continu, pour offrir des images fluides lors des combats. Enfin, il prendra en charge le combo souris/clavier et plusieurs modes d’affichage, allant du 5:4 au 21:9.

Ys vs. Trails : Alternative Saga sortira en 2025 sur PS4, PS5, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Vous pouvez déjà wishlister le jeu sur le PlayStation Store dès maintenant.

Voici la bande-annonce de présentation du jeu :