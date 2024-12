Après 7 ans de silence, Lost Soul Aside dévoile enfin sa date de sortie  

Les jeux chinois ont actuellement le vent en poupe, suscitant la curiosité puis l’émerveillement des joueurs du monde entier. Après le succès fulgurant de Black Myth : Wukong, un autre studio chinois décide de sortie de son silence afin de dévoiler son petit bébé…vieux de 7 ans ! Eh oui : dévoilé au PSX 2017, c’est aujourd’hui que Lost Soul Aside pointe le bout de son nez, et cette fois, avec une date de sortie. Enfin une nouvelle à se mettre sous la dent, après ces années de discrétion…

Voir aussi : Playstack (Balatro) dévoile One Move Away, un “jeu de puzzle narratif et de réflexion cozy”

Que nous réserve Lost Soul Aside, le “Devil May Cry” chinois ?

Lost Soul Aside apparaît pour la première fois au salon PlayStation Experience 2017 comme une exclusivité PlayStation. Et tout de suite, tout le monde détecte une étrange ressemblance à Devil May Cry, saupoudré de Final Fantasy 15. Effectivement, le jeu du développeur chinois UltiZeroGames est un mélange d’action et de hack-and-slash. Qui plus est, le protagoniste un garçon adoptant des traits similaires à un certain Noctis Lucis Caelum…

Malheureusement, UltiZeroGames reste discret quant aux détails de Lost Soul Aside. Trop discret même, car il ne dévoile aucune information sur son jeu au fil des années. Mais apparemment, le projet est bel et bien vivant, et en route ! Après les nouvelles images de gameplay au salon ChinaJoy 2024 en juin dernier, UltiZeroGames revient avec une nouvelle bande-annonce. Les grandes lignes ne changent pas : hack and slash, combats très dynamiques, des effets spéciaux, des créatures agressives, et un protagoniste à la Noctis.

Nous vous laissons apprécier la nouvelle bande-annonce de Lost Soul Aside dans la vidéo ci-dessous :

Le trailer dévoile également que Lost Soul Aside sortira en 2025 sur PS5 et PC. À en juger la vidéo, on présume que le jeu est encore dans sa phase de développement. Mais au moins, on a maintenant une fenêtre de sortie, et ça, ça redonne de l’espoir pour les nostalgiques de Devil May Cry et Bayonetta…