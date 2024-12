Tekken 8 : Clive Rosfield de Final Fantasy 16 est le dernier DLC de la saison 1

Après sa victoire lors des Game Awards 2024, Tekken 8 dévoile un nouveau et dernier DLC au roster de la saison 1. Mais alors que les fans s’attendaient à un combattant connu, Bandai Namco a préféré clôturer en beauté la saison 1 en introduisant un invité. Cette fois, il s’agit de Clive Rosfield, le héros emblématique de Final Fantasy 16. Ce crossover a suscité l’engouement, mais également de l’indignation chez les joueurs. Néanmoins, Clive est fin prêt pour Tekken 8, déployant tout son arsenal lors de ses combats.

Voir aussi : Mortal Kombat 1 : la première bande-annonce de Conan le Barbare est là

Clive Rosfield dans Tekken 8 : “ça aurait dû être Tifa”…

Depuis Tekken 7, les licences Tekken et Final Fantasy ont décidé de faire chemin main dans la main. Ou plutôt poing contre poing, car ici, on va parler de combat. Cette collaboration débute par l’inclusion de Noctis, le personnage principal de Final Fantasy 15, dans Tekken 7. L’arrivée d’un autre personnage issu de Final Fantasy dans Tekken 8 était donc prévisible. Mais contre toute attente, le nouveau combattant n’est pas celui que les fans attendaient.

Lors des Game Awards 2024, Bandai Namco annonce officiellement le quatrième et dernier DLC de la saison 1 de son jeu de combat de l’année. Et cette fois, c’est le protagoniste de Final Fantasy 16, Clive Rosfield, qui fait son entrée dans Tekken 8. D’ailleurs, la nouvelle bande-annonce montre quelques-unes des techniques de Clive en plein combat, et on préfère vous dire : attention les yeux !

Les images de gameplay sont courtes, mais suffisamment révélatrices. Comme tout DLC, Clive semble être un combattant puissant. Qui plus est, il est doté d’armes, un grand atout face à des combattants de Tekken, majoritairement à mains nues. Il peut s’enflammer, attaquer avec son épée et ses poings, et surtout, invoquer Ifrit lors du Rage Art. Ce dernier porte alors le coup de grâce avec une énorme boule de feu.

Les fans de Final Fantasy 16 seront heureux de voir Clive rejoindre Tekken 8. Cependant, les puristes voient mal l’implémentation d’un combattant “armé” dans le jeu. Beaucoup pensent même que Tifa est plus adapté à Tekken 8, vu ses capacités en arts martiaux à mains nues dans Final Fantasy 7. Néanmoins, ils doivent d’abord se contenter de Clive Rosfield, disponible le 16 décembre prochain. Les détenteurs de la Season Pass de Tekken 8 peuvent déjà tester le personnage dès maintenant.