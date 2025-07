Fatal Fury: City of the Wolves : Ken arrive, rendez-vous cet été

Une fois de plus, SNK fait équipe avec son confrère Capcom pour élever le genre du fighting games au plus haut. Hier, le studio japonais a dévoilé le gameplay de Ken Masters, l’iconique shoto de Street Fighter dans Fatal Fury: City of the Wolves. Bien que ce ne soit pas une surprise totale, SNK a pris le soin d’adapter le lore de son invité dans le jeu, en introduisant une sorte de rivalité entre lui et Terry Bogard. Appréciez !

Voir aussi : Street Fighter 6 : Sagat arrive cet été, avec quelques maillots de bain en bonus

L’heure est au crossover dans le monde des jeux de baston ! Après l’accueil de Terry Bogard et Mai Shiranui dans Street Fighter 6, c’est au tour de SNK d’accueillir Ken et Chun-Li dans Fatal Fury: City of the Wolves. Les deux combattants iconiques seront disponibles en tant que DLC gratuits, avec Ken à la première place.

Hier, le studio japonais a donc dévoilé l’ajout de Ken Masters dans une nouvelle bande-annonce. David Matranga, le doubleur de Ken dans Street Fighter 6, est également de retour pour City of the Wolves. Le personnage sera disponible par défaut avec son nouveau look avec le manteau marron comme dans SF6. Cependant, les joueurs peuvent également choisir l’emblématique gi rouge de Ken comme costume alternative.

Ci-dessous la bande-annonce de gameplay de Ken dans Fatal Fury: City of the Wolves :

Côté gameplay, Ken semble délivrer les mêmes coups que dans Street Fighter. Les connaisseurs d’entre nous reconnaissent les classiques Shoryuken, Hadoken, Tatsumaki Senpu-kyakuas ainsi que certaines de ses nouvelles capacités vues dans Street Fighter 6. La bande-annonce montre son Dragonlash, ou encore le Jinrai, le fameux coup de pied qui force les adversaires à se mettre dans un état de 50/50.

Et pour pimenter le tout, SNK a introduit Ken comme un rival de Terry Bogard. “Le combattant de rue de Metro City vise South Town, cherchant à tourner la page sur un incident auquel il a été injustement associé. Déterminé et doté d’un arsenal offensif inégalé, cet ancien champion finit par croiser le chemin du Loup légendaire lui-même, et ébranlera les rouages du destin”, peut-on lire sur la fiche du personnage.

La date de sortie officielle de Ken dans Fatal Fury: City of the Wolves reste inconnue, mais il sera disponible au courant de l’été 2025.