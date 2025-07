EA FC26 : la couverture de l’Ultimate Edition est dévoilée 

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que EA FC26 soit révélé au monde entier. En effet, le troisième jeu de la série portant le nom EA Sports FC au lieu de FIFA montrera enfin le bout de son nez 16 juillet. Et pour faire monter la hype, EA a dévoilé la couverture de l’Ultimate Edition, avec Zlatan Ibrahimović à l’honneur. L’éditeur ne s’est pas contenté de choisir la star suédois pour la jaquette : a mis en scène un véritable récit visuel truffé d’easter eggs. Décryptage.

Zlatan Ibrahimović dans EA FC26 : entre nostalgie et hommage

Il y a juste quelques heures, EA Sports a levé le voile sur la couverture de l’Ultimate Edition d’EA Sports FC 26, et le choix ne laisse personne indifférent. En effet, le footballeur suédois Zlatan Ibrahimović en sera la star principale, dans une mise en scène à la fois nostalgique et symbolique. Pour son grand retour dans EA FC26, EA Sports recrée une photo culte d’Ibrahimović à 19 ans.

La couverture reprend donc une célèbre photo du Suédois adolescent, allongé sur son lit à Malmö, avec la même posture, le même décor, le même regard. On voit le joueur en pleine lecture de la biographie de son idole : Ronaldo Nazário. Les détails foisonnent également ici et là : posters des clubs qu’il a marqués, fanions et même une photo emblématique de son incroyable retourné acrobatique avec la Suède.

Nous vous laissons le soin de comparer les deux images ci-dessous et d’en dégager les easter eggs :

C’est un véritable clin d’œil évident à son parcours hors du commun que EA met en avant avec cette jaquette. En même temps, elle réconcilie la star avec la franchise, après le conflit juridique qui les avait opposés en 2020 au sujet de l’utilisation de son image.

Une annonce accompagnée de la date du trailer officiel, attendu Zlatan ne devrait pas être seul à illuminer les jaquettes cette année. Si EA n’a pas encore officialisé la couverture de la version Standard, les rumeurs évoquent un duo de jeunes étoiles montantes : Jude Bellingham et Jamal Musiala. En tout cas, on en saura un peu plus lors de l’annonce officielle de EA FC26 ce mercredi 16 juillet à 18h (heure française), sur la chaîne YouTube d’EA Sports.