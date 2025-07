Molotov et LG innovent : plaisir immédiat pour vos soirées TV

LG Electronics renforce sa collaboration avec Molotov, la plateforme française de streaming TV. Les deux entreprises œuvrent main dans la main pour rendre l’accès aux contenus télévisuels toujours plus simple. Dernière nouveauté : l’intégration directe de Molotov sur l’écran d’accueil des Smart TV LG.

Molotov s’invite sur l’écran d’accueil de LG

Jusqu’à présent, Molotov figurait déjà au catalogue d’applications de la marque. Désormais, la plateforme prend une place de choix sur l’interface webOS, dès la version 3.0. Concrètement, plus besoin de parcourir les menus : les programmes phares de Molotov s’affichent automatiquement sur la page d’accueil.

En un clic, l’utilisateur accède au contenu mis en avant, qu’il s’agisse d’un programme en cours ou d’une chaîne en direct. L’application se lance instantanément. Le spectateur peut alors reprendre une émission, découvrir les contenus tendances ou naviguer parmi les chaînes et le replay disponibles sur la plateforme. Cette nouvelle façon de découvrir Molotov promet une navigation plus intuitive et plus rapide.

Simplifier l’expérience télé, objectif commun

Pour LG et Molotov, ce rapprochement vise à rendre la télévision accessible à tous, sans complications. L’initiative s’inscrit dans la volonté des deux marques de simplifier l’accès aux contenus TV et d’offrir une expérience toujours plus fluide. Fini les recherches fastidieuses : ici, tout est pensé pour que l’utilisateur trouve rapidement ses programmes préférés.

En termes d’innovation, Molotov ne cache pas sa satisfaction. Grégory Samak, Directeur Général de la plateforme, souligne : « Notre mission a toujours été de rendre la télévision plus accessible et plus intelligente… Ce partenariat avec LG permet de franchir une nouvelle étape. » Romain Gras, Directeur Marketing chez LG France, va dans le même sens : « Nous cherchons en permanence à enrichir webOS avec les meilleures applications… »

Des opérations spéciales qui arrivent

Côté bons plans, le lien entre LG et Molotov ne s’arrête pas là. Les deux entreprises prévoient des opérations exclusives tout au long de l’année. Par exemple, du 19 mai au 30 juin 2025, les propriétaires de Smart TV LG pourront profiter d’une promotion exceptionnelle à l’occasion de la LG Streaming Week. De belles surprises encore à venir !

À votre tour ! Que pensez-vous de cette nouvelle intégration de Molotov sur les Smart TV LG ? Avez-vous envie de tester cette nouveauté ? Partagez vos avis en commentaire et faites tourner l’info autour de vous !